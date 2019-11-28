Донька Демі Мур зізналася, що бореться з висипаннями на шкірі

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Донька Демі Мур Таллула Вілліс / Instagram / @buuski

25-річна донька американської актриси днями опублікувала відео, на якому відкрито демонструє свою проблемну шкіру. Вона зізналася, що бореться з вуграми вже 5 років. Таллула Вілліс запевняє, що дівчата можуть бути милими навіть з зовнішніми проблемами.

Таллула Вілліс – наймолодша дочка Демі Мур та Брюса Вілліса. Вона також розвиває свою акторську кар'єру. Проте на відміну від численної сучасної молоді, дівчина показує своє життя у соціальних мережах зовсім не з гламурного боку. 

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Нещодавно вона розповіла про свою проблемну шкіру, яку лікує впродовж 5 років. Дівчина опублікувала відео, на якому демонструє червоні висипання на обличчі. 

Замість того, щоб показувати себе у всій красі, я даю привід для пліток, демонструючи свій героїзм. Мої пори не функціонують належним чином, тому я прагну позбутися цієї рожевої горбистої шкіри,
– зізналася зіркова донька. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

Реакція її підписників була неоднозначною. Дехто лишився у захваті від такої сміливості, інші ж висловилися критично і навіть порадили Таллулі ефективні лікарські засоби, які могли б допомогти. 

Раніше Талула Вілліс зізналася, що вона переживала депресивний період в житті і навіть думала про самогубство. Таким зізнанням вона шокувала під веселим відео. Вона щодня боролася з собою, знаходячи привід для усмішки та світла. 

Коли я знімала це відео, пам'ятаю, всі говорили, що хотіли б бути такими ж енергійними і вільними, як я. Але правда в тому, що на той момент я була вже як 3 місяці в найглибшій депресії і всерйоз замислювалася про самогубство,
– написала Талула.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tallulah (@buuski)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Зіркові діти Самогубство
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