Як виглядає єдина донька Джокера Хіта Леджера: фото

Відомий американський актор Хіт Леджер помер у 28-річному віці після того, як випив смертельну дозу ліків. Легендарного виконавця Джокера не стало у 2008 році. Його єдина донька Матильда втратила батька, коли їй було всього 2 роки.

Доньці актора Хіта Леджера і актриси Мішель Вільямс зараз 14 років. Матильда навчається в школі і веде звичайний підлітковий спосіб життя. Родичі намагаються обмежити публікації про дівчинку в ЗМІ. Втім у її життя все ж таки вриваються папараці, яким цікаво дізнатися, як змінюється з віком донька кумира.

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Прихильники в один голос стверджують, що Матильда дуже схожа на свого батька. Востаннє фотографії Матильди Леджер з'являлися в пресі доволі давно, тепер дочка відомого актора помітно подорослішала. Користувачі відзначають, що дівчина переживає досить типову підліткову проблему, пов'язану з коливаннями ваги.



Матильда Леджер



Матильда Леджер та Мішель Вільямс



Матильда Леджерс зі своєю мамою

В інстаграмі Матильда не зареєстрована, втім, ймовірно, у неї є акаунт, який вона відкрила лише для близького оточення. У мережі можна знайти фан-сторінку, на якій є багато фото маленької Матильди з мамою.

Батько Матильди, актор Хіт Леджер став відомим завдяки таким кінокартинам, як "Темний лицар", "Мене там немає", "Кенді", та "10 причин моєї ненависті". Фільм зайняв 4 місце в рейтингу IMDb, а Хіт Леджер вже посмертно отримав премію "Оскар" за роль другого плану. За роль Джокера у фільмі "Темний лицар" актор також удостоївся посмертно премії BAFTA, премії Гільдії кіноакторів і "Золотого глобуса".

Джокер у виконанні актора зайняв 6 місце в рейтингу "100 найбільших кіногероїв" британського журналу Empire.



Хіт Леджер у ролі Джокера