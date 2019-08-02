Донька Джолі і Пітта заявила, що не хоче жити з мамою і переїжджає до тата, – ЗМІ

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Анджеліна Джолі з донькою Шайло
Анджеліна Джолі з донькою Шайло / Getty Images

Як повідомляють іноземні ЗМІ, 13-річна біологічна донька знаменитого екс-подружжя заявила, що жити з зірковою матір’ю Анджеліною Джолі більше не хоче. Шайло має намір переїхати жити до свого батька вже найближчим часом.

Після гучного розставання Анджеліна Джолі і Бред Пітт все-таки розв'язали всі спірні питання і офіційно розлучилися у квітні 2019 року. Діти зіркового подружжя залишилися жити з мамою, проте з батьком також проводили доволі багато часу. Однак, як повідомляє видання Gossip Cop, сімейна ідилія знову на межі краху, адже 13-річна біологічна донька відомих акторів мрію покинути Анджеліну Джолі і переїхати до тата.

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Як зазначається у джерелі, Шайло не задоволена поведінкою матері під час процесу розлучення. Вона називає будинок мами "зоною лиха" і мріє переїхати до батька, Бреда Пітта.

Вона просто поставила її перед фактом, що переїде до Бреда,
– поділилися інсайдери.

Варто додати, що в січні 2019 року в мережі з'явилася інформація, що Шайло хотіла переїхати до дідуся та бабусі зі сторони тата через те, що втомилася від конфліктів батьків. Однак продовжувала жити з мамою, з'являючись на спільних прогулянках. До прикладу, нещодавно Анджеліна Джолі купила для доньки домашнього кролика, з яким вони засвітилися перед папараці.

Також відзначимо, що в листопаді 2018 року старший син екс-подружжя Медокс теж заявляв, що мріє переїхати в іншу країну, після чого в мережі поширилися чутки, що його матір написала заповіт, до якого не вписала нікого, окрім нього.

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Теги: LifeStyle Зіркові діти Бред Пітт Анджеліна Джолі Зіркові розлучення
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