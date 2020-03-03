Донька Кім Кардашян та Каньє Веста зачитала реп на модному показі: відео

Всього у 6 років доньку Кім Кардашян та Каньє Веста можна з легкістю назвати зіркою. Маленька Норт часто позує зі знаменитою матусею для її блогу, а днями дівчинка дебютувала на фешн-показі.

Ймовірно, 6-річна Норт успадкувала від батьків не тільки любов до світу шоу-бізнесу та моди, але й захоплення музикою. Як і Каньє Вест, вона вміє читати реп, що залюбки продемонструвала на Тижні моди в Парижі. Дівчинка стала зіркою показу колекції сімейного бренду Yeezy, де виконала особливий трек.

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Цікаво, що увага публіки зовсім не лякала доньку Кім Кардашян. Норт читала реп, коли повз неї ходили моделі, демонструючи новинки бренду Каньє Веста. Зал зустрів дівчинку шаленими оваціями, однак найбільшу гордість за неї відчували зіркові батьки.

Я так пишаюся моєю Норт! Її перший виступ зворушив мене до сліз. Це була імпровізація,

– написала Кім Кардашян у мережі.

Виявилось, що дитячий трек Норт запозичила у 5-річної зірки Zaza the Creator. Дівчинка зачитала реп про нове взуття, свій одяг та прогулянки містом. Старша донька Кім Кардашян залюбки пританцьовувала в такт, чим вразила усіх глядачів.

Дивіться відео виступу 6-річної доньки Кім Кардашян та Каньє Веста:

Це вперше за 5 років Каньє Вест влаштував показ нової колекції бренду Yeezy. Тому й перформанс підібрали такий, що запам'ятається глядачам надовго. Презентацію одягу провели на відкритому повітрі, що, можливо, було спричинене спалахом коронавірусу у світі. Дизайнер та зірковий татусь вийшов на подіум не одразу, тому його донька виконувала трек, перебуваючи сама на сцені. І тільки всередині пісні Каньє Вест став поряд зі своєю дитиною, чим зворушив учасників фешн-заходу.