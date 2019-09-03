Донька короля Бельгії одягнула в школу українську вишиванку: фото

Молодша дочка бельгійського монарха Філіппа I принцеса Елеонора одягнула українську вишиванку для першого навчального дня у школі.

Про це повідомляє Посольство України в Бельгії на офіційній сторінці у Facebook.

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"Молодша дочка короля Бельгії прийшла в школу у вишиванці", – йдеться у джерелі, яке опублікувало фото Елеонори зі своїми братами і сестрами, а також знімок з бельгійським королем.

Донька короля Бельгій у вишиванці / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

Дівчинка приміряла вишиванку з об'ємними руквами, яку поєднала з класичними джинсами і кедами білого кольору.



Донька короля Бельгій у вишиванці / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium



Донька короля Бельгій у вишиванці / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium