Донька короля Бельгії одягнула в школу українську вишиванку: фото

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Донька короля Бельгій одягнула вишиванку
Донька короля Бельгій одягнула вишиванку / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

Молодша дочка бельгійського монарха Філіппа I принцеса Елеонора одягнула українську вишиванку для першого навчального дня у школі.

Про це повідомляє Посольство України в Бельгії на офіційній сторінці у Facebook.

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"Молодша дочка короля Бельгії прийшла в школу у вишиванці", – йдеться у джерелі, яке опублікувало фото Елеонори зі своїми братами і сестрами, а також знімок з бельгійським королем.

Донька короля Бельгій одягнула вишиванку

Донька короля Бельгій у вишиванці / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

Дівчинка приміряла вишиванку з об'ємними руквами, яку поєднала з класичними джинсами і кедами білого кольору. 

Донька короля Бельгій одягнула вишиванку
Донька короля Бельгій у вишиванці / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

Донька короля Бельгій одягнула вишиванку
Донька короля Бельгій у вишиванці / Facebook / @UkrainianEmbassyBelgium

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Бельгія
Джерело: LifeStyle 24
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