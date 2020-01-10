Донька Кузьми Скрябіна зачарувала мережу романтичними фото з весілля
Донька українського співака Андрія Кузьменка, більш відомого як Кузьма Скрябін, вийшла заміж. Церемонія пройшла у Києві 20 грудня, однак і досі Марія-Барбара ділиться романтичними весільними знімками. Днями на її інстаграм-сторінці з'явились чергові кадри, які встигли зачарувати мережу.
На нових світлинах можна детальніше розгледіти вбрання єдиної доньки Кузьми Скрябіна. Згідно зі фото, зіркова наречена обрала для особливого свята розкішну сукню з трикутним вирізом на спині та шлейфом. Атласне вбрання чудово підкреслило фігуру Марії-Барбари Кузьменко, а розкішним акцентом стала декорація з каміння на талії.
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На самій церемонії весілля наречена красувалась у довгій фаті. Водночас вже на кадрах, зроблених після офіційної частини, Марія-Барбара постала перед камерами з розплетеним хвилястим волоссям та тіарі.
У дописі дівчина вирішила подякувати всім організаторам весілля та тим, хто допоміг створити її незабутнє свято. Зокрема, артисту Дзідзьо, який, ймовірно, був тамадою і артистом.
20 грудня 2019 року. Дуже дякуємо нашій сім’ї, друзям та близьким за те, що розділили з нами моменти щастя в день створення нашої сім’ї. І дякуємо тим, хто допоміг зробити його таким, як ми уявляли,
– написала Марія-Барбара.
Весілля доньки Кузьми Скрябіна / Instagram / @miss___mariya
Відомо, що сама церемонія одруження пройшла у Києві 20 грудня. Обранцем єдиної доньки Андрія Кузьменка став Віктор Тур – студент Національного медичного університету імені О. Богомольця. З Марією-Барбарою він познайомився у виші: Віктор в майбутньому стане хірургом, а от його зіркова дружина – дерматологом-косметологом.
Донька Кузьми Скрябіна вже встигла прокоментувати особисте життя. У програмі "Світське життя" Марія-Барбара зізналась, що батько точно схвалив би її вибір, адже у них завжди були дружні стосунки, які базувались на довірі.
"Ми з татом завжди дуже довіряли одне одному. Ми були дуже близькі, тому він би однозначно добре поставився до мого чоловік", – поділилась вона.