Донька Мадонни Лурдес Леон роздяглась для перформансу: пікантне відео (18+)

Старша донька зіркової матусі перейняла від неї бунтарський характер та любов до провокацій. Дівчина стала частиною мистецького виступу від іспанського модного бренду Desigual. Лурдес закрила показ, після якого всі моделі оголилися та почали цілуватися.

23-річна Лурдес Леон неодноразово проявляла свій непокірливий характер. Днями вона вийшла на подіум під лейблом Desigual, який славиться своєю текстильною мозаїкою, асиметричними формами та оригінальними принтами. Показ нової колекції Love Different 2020 відбувся в рамках виставки сучасного мистецтва Art Basel в Маямі.

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До провокативного експерименту долучилися 30 моделей, серед яких і дочка Мадонни Лурдес Леон. Спочатку презентація бренду, який сповідує філософію толерантності та позитиву, була цілком прогнозованою. На подіумі постали моделі різної національності, статі та тілобудови. Ефектну появу вони доповнили імпровізованими рухами під енергійну музику.

На завершення на подіумі з'явилася прихильниця бодіпозитиву Лурдес Леон. Після її виходу всі моделі вибудувалися на пірамідальному подіумі і одне за одним зняли із себе одяг. Згодом глядачі побачили пристрасні поцілунки, які перетворили учасників показу на єдину масу тіл.



Презентація бренду Desigual / Instagram / @desigual

В оголених моделей були прикриті лише соски на грудях. На офіційній сторінці в інстаграмі модний бренд обгрунтував такий перформанс.

Love Different – це вистава, створена під художнім керівництвом Карлоти Герреро, для демонстрації найбільш знакових творів Desigual 2020. Показ, в якому каталонська художниця демонструє головний та універсальний акт любові – поцілунок. Будь ласка, поділіться цим посланням любові, мультикультуралізму та різноманітності,

– обгрунтували концепцію представники бренду.

Варто зауважити, що такі провокативні вчинки Лурдес Леон демонструє не вперше. Минулого року дівчина відкрила показ Gypsy Sport на тижні моди в Нью-Йорку. Епатажна модель з'явилася у відвертому образі. На її грудях був крихітний бюстгальтер з мушель, вона одягла рвані джинси та зелене пір'я, які доповнило її зачіску.