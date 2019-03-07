Донька Майкла Джексона Періс вперше прокоментувала скандальний фільм і звернулася до фанатів

20-річна донька легендарного поп-короля зібралася з думками і вперше прокоментувала скаднальний фільм, який обговорює весь світ. Періс Джексон також попросила шанувальників менше цікавитися її життям.

Фільм "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland") набув шаленого обговорення після представлення на кінофестивалі Sundance. Відверті зізнання чоловіків, які зазнали насильства від Майкла Джексона не обговорював хіба лінивий. Напередодні Опра Уінфрі взяла у них інтерв'ю, а після цього мережу підірвало звернення Періс Джексон, доньки поп-короля.

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Дівчина написала на своїй сторінці в Twitter перший коментар, який стосувався скандального фільму.

Насправді, я ще не робила ніяких офіційних заяв, особливо знаючи, як це може вплинути на мою роботу,

– запевнила Періс Джексон.

Після цього вона написала звернення до шанувальників і преси, попросивши їх ставитися до її життя трохи простіше, а потім стверджувала, що не мала наміру образити прихильників.

Я не хотіла вас образити, сказавши, що ви повинні бути спокійні, я знаю, що несправедливість неприємна … Але реагування зі спокійним розумом, як правило, є більш логічним, ніж діяти з гніву,

– написала на своїй сторінці в Twitter 20-річна Періс Джексон.