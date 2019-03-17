Донька Майкла Джексона потрапила до лікарні після невдалої спроби самогубства

Знаменита модель та донька короля поп-музики Майкла Джексона – 20-річна Періс – намагалась покінчити життя самогубством. Ймовірною причиною цьому став вихід скандальної кінострічки "Залишаючи Неверленд".

Як повідомляють інсайдери TMZ, у суботу, 16 березня, правоохоронці та медики виїхали на один із викликів у Лос-Анджелесі. Невідомий зателефонував до служби порятунку та розповів, що модель Періс Джексон у своєму розкішному маєтку перерізала вени.

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Доньку Майкла Джексона терміново госпіталізували до однієї з місцевих клінік. Наразі її життю нічого не загрожує, а близькі вже забрали зірку додому. Періс Джексон відтепер перебуває під пильним наглядом своєї творчої команди та родини.

За словами інсайдера, близького до сім'ї моделі, спробу самогубства спровокував вихід скандальної кінострічки "Залишаючи Неверленд" та реакція світу на неї. Періс Джексон, яка складно переживала смерть зіркового батька та у 2013-му намагалась вчинити самогубство, знову не витримала такої хвилі агресії щодо легенди поп-музики.

На новину про спробу самогубства відреагувала сама Періс Джексон. У своєму Twitter дівчина назвала журналістів брехунами.

fuck you you fucking liars — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 16 березня 2019 р.

Що відомо про кінострічку "Залишаючи Неверленд"?

"Залишаючи Неверленд" став одним із найскандальніших документальних фільмів. Кінострічка розповідає про життя і творчість легендарного Майкла Джексона, зокрема, про його педофільні злочини. Прем'єра фільму відбулась у січні 2019 року на кінофестивалі Sundance, що проходив в місті Парк-Сіті.

У кінострічці постали ймовірні жертви поп-короля – програміст Джеймс Сейфчак і хореограф Вад Робсон. Чоловіки на камеру відверто заявили, що у віці 7 та 10 років стали жертвами сексуального домагання та мали інтимні стосунки з Майклом Джексоном. Резонансні звинувачення прокоментували дружини Джеймса і Вада та їхні батьки.

Водночас родичі Майкла Джексона, зокрема, Періс заявили, що всі заяви – фейкові. Вони переконують, мотив фільму – це всього лише "чергове перефразування застарілих тверджень, що дискредитують Майкла Джексона".

Проте чималий резонанс не минув без сліду. У Лондоні вже знесли скульптуру Майкла Джексона, а компанія ВВС припинила запускати в ефір свого радіо пісні легендарного артиста. Своєрідний бойкот продовжили творці мультсеріалу "Сімпсони" та репер Дрейк, а також радіостанції у Канаді та Новій Зеландії.

Дивитися трейлер до фільму про Майкла Джейсона "Залишаючи Неверленд" ("Leaving Neverland"): відео