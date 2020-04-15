24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Донька Майкла Джексона стала Ісусом у новому серіалі

- Читать новость на русском
Періс Джексон / Instagram / @parisjackson

Американська зірка та донька поп-короля Майкла Джексона Періс знялась у новому інді-серіалі "Звичка" (Habit). У ньому вона виконала роль проблемної дівчини, яка захоплюється біблійним персонажем Ісусом.

В мережі вже з’явився перший кадр, у якому Періс Джексон зображена в одязі, схожому до того, який носив Ісус. Кадр був опублікований у виданні E! News.

Цікаво Фільм "Дюна": в мережі з'явились перші кадри довгоочікуваної стрічки


Періс Джексон у першому кадрі в серіалі "Звичка" 2020 / E! News

Згідно із синопсисом стрічки, вулична тусовщиця з фетишем на Ісуса потрапляє в неприємну історію з наркотиками і насильством, але намагається замаскуватися під черницю. Втім, це не головна роль у серіалі, а додаткова. Головну ж повинна виконати американська актриса Белла Торн. У фільмі також знявся британський музикант Гевін Россдейл.

За словами продюсера Донована Лейтча, так і було задумано, що у серіалі збереться стільки зірок. Разом з цим він анонсував, що у "Звичці" буде "приголомшливий саундтрек".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:41 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
сьогодні 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:59 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
14 квітня 18:50 5 книг, події яких нагадують пандемію коронавірусу 2020 року
Юлія Михайлова
14 квітня 17:15 Замість розкоші – порятунок планети: зірки, які жертвують мільйони на боротьбу з коронавірусом
Уляна Журба

Новини
Більше новин