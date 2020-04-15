Донька Майкла Джексона стала Ісусом у новому серіалі
Американська зірка та донька поп-короля Майкла Джексона Періс знялась у новому інді-серіалі "Звичка" (Habit). У ньому вона виконала роль проблемної дівчини, яка захоплюється біблійним персонажем Ісусом.
В мережі вже з’явився перший кадр, у якому Періс Джексон зображена в одязі, схожому до того, який носив Ісус. Кадр був опублікований у виданні E! News.
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Періс Джексон у першому кадрі в серіалі "Звичка" 2020 / E! News
Згідно із синопсисом стрічки, вулична тусовщиця з фетишем на Ісуса потрапляє в неприємну історію з наркотиками і насильством, але намагається замаскуватися під черницю. Втім, це не головна роль у серіалі, а додаткова. Головну ж повинна виконати американська актриса Белла Торн. У фільмі також знявся британський музикант Гевін Россдейл.
За словами продюсера Донована Лейтча, так і було задумано, що у серіалі збереться стільки зірок. Разом з цим він анонсував, що у "Звичці" буде "приголомшливий саундтрек".
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