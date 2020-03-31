24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Донька Міли Йовович прочитала авторську казку російською мовою: відео

- Читать новость на русском
Міла Йовович з донькою Евер / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка Міла Йовович часто публікує в мережі світлини з дітьми. Зірка розповідає про них та ділиться їхніми досягненнями. Днями вона поширила відео, на якому її старша донька Евер Габо читає казку російською мовою, яку написала сама.

На карантині батьки намагаються придумати цікаві заняття для діток, щоб весело та з користю проводити час разом. Зіркова матуся Міла Йовович поділилася успіхами старшої доньки у вивченні російської мови. Так, 12-річна Евер на карантині написала казку та прочитала її.

Читайте також: Ольга Фреймут показала фото з дитинства, на якому вражаюче схожа зі своєю донькою

Цікавий ролик акторка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчинка позує в кімнаті будинку, на фоні кухні та стіни, на якій є багато дитячих малюнків. Вона одягнена у домашній одяг та, як завжди, усміхнена. 

Моя дочка Евер щодня протягом пів години читала і писала російською мовою в школі. Сьогодні вона вирішила написати російською на кирилиці! Це супер нерозумно і чудово щодо щура і жаби, які живуть разом і влаштовують вечерю. Якщо ви розмовляєте російською – це дійсно весело. Насолоджуйтеся,
– написала в публікації Міла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Раніше знаменитість також ділилася милими фото та відео, на яких позувала її маленька донечка Озіан, яка народилася в лютому цього року. Кадри просто вражають чарівністю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові батьки
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 30 березня: Степанов очолив МОЗ, у США 16 000 нових випадків за добу
Новини України 14927
сьогодні , 06:50 Найбільші проблеми тільки починаються, – Фесенко про кризу в Україні
Новини України 10580
сьогодні , 06:20 Кулеба назвав умови, за яких подасть у відставку
Новини України 12141
сьогодні , 13:43 Великдень у 2020 році: дата свята і традиції
Традиції 93099
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 19844
сьогодні , 12:54 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Традиції 86291
сьогодні , 10:12 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 549
Лікування 151623
сьогодні , 16:21 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Традиції 5463
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:54 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз
сьогодні 10:20 Від ДахаБраха до Дуа Ліпи: нова музика березня, яку варто послухати
Надія Біленко
30 березня 19:04 10 кліпів Леді Гаги, які вражають креативністю
Уляна Журба
30 березня 10:39 Найцікавіші фільми за останні 5 років, які точно вас не розчарують
Юлія Михайлова
29 березня 18:02 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин
Залиште відгук