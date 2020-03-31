Донька Міли Йовович прочитала авторську казку російською мовою: відео

Голлівудська акторка Міла Йовович часто публікує в мережі світлини з дітьми. Зірка розповідає про них та ділиться їхніми досягненнями. Днями вона поширила відео, на якому її старша донька Евер Габо читає казку російською мовою, яку написала сама.

На карантині батьки намагаються придумати цікаві заняття для діток, щоб весело та з користю проводити час разом. Зіркова матуся Міла Йовович поділилася успіхами старшої доньки у вивченні російської мови. Так, 12-річна Евер на карантині написала казку та прочитала її.

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Цікавий ролик акторка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчинка позує в кімнаті будинку, на фоні кухні та стіни, на якій є багато дитячих малюнків. Вона одягнена у домашній одяг та, як завжди, усміхнена.

Моя дочка Евер щодня протягом пів години читала і писала російською мовою в школі. Сьогодні вона вирішила написати російською на кирилиці! Це супер нерозумно і чудово щодо щура і жаби, які живуть разом і влаштовують вечерю. Якщо ви розмовляєте російською – це дійсно весело. Насолоджуйтеся,

– написала в публікації Міла.

Раніше знаменитість також ділилася милими фото та відео, на яких позувала її маленька донечка Озіан, яка народилася в лютому цього року. Кадри просто вражають чарівністю.