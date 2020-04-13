Донька Міли Йовович розповіла, чи впливають батьки на її кар'єру

12-річна донька Міли Йовович та Пола Андерсона поступово підкорює Голлівуд. Дівчинка вже встигла зіграти у фільмі "Чорна Вдова" та готується до зйомок нового "Пітера Пена". Днями Евер ще й прикрасила обкладинку відомого глянцю та розповіла про свою кар'єру.

Донька Міли Йовович стала головною зіркою нового випуску журналу Flaunt. Для глянцю Евер знялась у яскравій фотосесії, поставши перед камерою у пишній сукні та з макіяжем. Однак більшу увагу привернуло інтерв'ю школярки.

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12-річна Евер Андерсон відверто розповіла про свою кар'єру в Голлівуді. Вона зізналась, що в захваті від можливості ставати у кадрі кимось іншим. Однак її зіркові батьки не впливають на ролі, а тільки дають їй поради щодо акторської майстерності.

"Мені подобається те, що я відчуваю, коли прикидаюся кимось іншим. З першого разу, як постала на знімальному майданчику, я закохалася в акторство. Ти немов граєш в гру з іншими акторами, які знають всі правила і підбивають тебе підіграти їм. Багато дітей в моїй школі вже не люблять грати в подібне і зображати кого-небудь. Я ж таким чином продовжую робити це в компанії інших людей", – розповіла Евер Андерсон.

Згадала донька Міли Йовович і момент, коли дізналась, що отримала роль у новому фільмі про Пітера Пена. Зйомки кінострічки перенесли через коронавірус, однак Евер не засмучується через це та очікує на можливість знов почати роботу на знімальному майданчику.

"Я була з ночівлею у найкращої подруги, коли батьки подзвонили мені по FaceTime. Мама запитала, чи одна я, попросила мене усамітнитися в шафі, а потім зробила великі очі, серйозне обличчя, після посміхнулася і сказала: "Ти отримала роль!" Я так кричала, що моя подруга зрозуміла, в чому справа", – згадала донька Міли Йовович.

Евер не приховує, що зіркова матуся, яка вже є знаменитою акторкою в Голлівуді, дає поради їй щодо ролей. Так, наразі Міла Йовович з первістком тренують британський акцент, з яким дівчинка має постати у новій кінострічці.

Водночас Міла Йовович також прокоментувала успіх доньки. За її словами, Евер дуже талановита і вміє перевтілитись в якогось персонажа. Окрім цього, акторка зізналась, що дівчинка отримала 2 ролі, хоч була на десятках прослуховувань з іншими дітьми. Тому зіркові батьки – це не показник успіху маленької зірки.

"Якби у Евер не було таланту, ніхто не взяв би її в кіно просто тому, що у неї такі батьки. З 22 прослуховувань вона поки пройшла тільки два. У неї дійсно є талант. І слава Богу, що ми з чоловіком можемо чимось допомогти їй, не дати комусь використовувати нашу дочку. Чи буде їй складно? Обов'язково. Ця індустрія готова зжерти тебе і виплюнути, якщо ти не будеш тримати удар. Але, якщо ти дійсно любиш свою справу – а Евер любить – то будеш винагороджена за заслуги", – зазначила Міла Йовович.