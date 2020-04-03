24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Донька Міли Йовович відсвяткувала 5-річчя: святкові фото

- Читать новость на русском
Донька Міли Йовович відсвяткувала 5-річчя / Фото з інстаграму

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович, яка нещодавно втретє стала мамою, відсвяткувала день народження своєї доньки.

Сім’я акторки Міли Йовивоч та режисера Пола Андерсона напередодні, 2 квітня, відсвяткувала день народження своєї середньої доньки Дешіел, якій виповнилося 5 років.

Цікаво Донька Міли Йовович прочитала авторську казку російською мовою: відео

Поки зіркова матуся заклопотана найменшою донечкою Озіан, якій 2 квітня дня виповнилося всього лише 2 місяці, друзі акторки влаштували для Дешіел справжнє свято. 


День народження Дешіел

Для іменинниці спекли неймовірний торт за мотивами мультфільму "Щенячий патруль". Йовович подякувала їм за те, що для приготування десерту вони одягнули маски та рукавички, таким чином захищаючи усю їхню родину від можливого вірусу.

Акторка висловила вдячність за величезну кількість надувних кульок, які безперечно забезпечили сім’ї святковий настрій. Команда Міли Йовович також потурбувалася про те, аби в Дешіел була красива рожева сукня, поки усі перебувають на карантині і не мають можливості покинути дім.


5-річна Дешіел зі старшою сестрою 12-річною Евер

"З днем народження моя мила! Дашіел сьогодні 5 років, а ми перебуваємо на карантині! Я не можу повірити, що вона стала вже такою великою. Вона така ж мила, як і в день свого народження! Вона добра і щаслива, за свої 5 років у неї ніколи не було істерики. Якщо я скажу "ні" чомусь, вона все розуміє, коли я пояснюю, чому вона цього не може зробити. Я ніколи зустрічала більш спокійної дитини. Я просто найщасливіша мама", – написала Йовович.

Автор: Юлія Турелик
Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Зіркові діти
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 942
Лікування 172013
сьогодні , 11:07 Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу
Новини шоу-бізнесу 2180
сьогодні , 11:01 Коли Трійця у 2020 році: дата свята в Україні
Традиції 755
сьогодні , 12:29 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 289704
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 2 квітня: у світі понад мільйон інфікованих, у Дніпрі викопали 600 могил
Новини України 30577
сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
Статті 14261
сьогодні , 08:30 3 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 910
сьогодні , 09:48 "Ніщо не трапляється двічі" 3 сезон: чи буде продовження серіалу
Кіно 2881
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:10 5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачам
Юлія Михайлова
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 квітня 13:22 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
2 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
1 квітня 14:30 Серіали квітня: найцікавіші прем'єри, які варті вашої уваги
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин
Залиште відгук