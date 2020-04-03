Донька Міли Йовович відсвяткувала 5-річчя: святкові фото

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович, яка нещодавно втретє стала мамою, відсвяткувала день народження своєї доньки.

Сім’я акторки Міли Йовивоч та режисера Пола Андерсона напередодні, 2 квітня, відсвяткувала день народження своєї середньої доньки Дешіел, якій виповнилося 5 років.

Цікаво Донька Міли Йовович прочитала авторську казку російською мовою: відео

Поки зіркова матуся заклопотана найменшою донечкою Озіан, якій 2 квітня дня виповнилося всього лише 2 місяці, друзі акторки влаштували для Дешіел справжнє свято.



День народження Дешіел

Для іменинниці спекли неймовірний торт за мотивами мультфільму "Щенячий патруль". Йовович подякувала їм за те, що для приготування десерту вони одягнули маски та рукавички, таким чином захищаючи усю їхню родину від можливого вірусу.

Акторка висловила вдячність за величезну кількість надувних кульок, які безперечно забезпечили сім’ї святковий настрій. Команда Міли Йовович також потурбувалася про те, аби в Дешіел була красива рожева сукня, поки усі перебувають на карантині і не мають можливості покинути дім.



5-річна Дешіел зі старшою сестрою 12-річною Евер

"З днем народження моя мила! Дашіел сьогодні 5 років, а ми перебуваємо на карантині! Я не можу повірити, що вона стала вже такою великою. Вона така ж мила, як і в день свого народження! Вона добра і щаслива, за свої 5 років у неї ніколи не було істерики. Якщо я скажу "ні" чомусь, вона все розуміє, коли я пояснюю, чому вона цього не може зробити. Я ніколи зустрічала більш спокійної дитини. Я просто найщасливіша мама", – написала Йовович.