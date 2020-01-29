Донька Міли Йовович вразила схожістю із зірковою матусею: фото

Дочка акторки Міли Йовович і режисера Пола Андерсона знялась у стильній фотосесії для глянцю. 12-річна Евер залюбки позувала перед фотографами, демонструючи свій новий імідж. Та поки в США очікують на появу нового випуску журналу Love, журналісти LifeStyle 24 звернули увагу на дивовижну схожість дівчинки зі своєю зірковою мамою.

Кілька місяців тому Евер Андерсон, яка є первістком Міли Йовович, вирішила кардинально змінити імідж. Школярка перефарбувала волосся у блакитний колір, що залюбки продемонструвала у мережі. Та поки хейтери засипали сторінку акторки гнівними коментарями, Евер Андерсон у такому іміджі знялась для нового випуску журналу Love Magazine.

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Відповідними знімками поділились представники глянцю та Міла Йовович. Акторка не приховувала своєї гордості за успіх її доньки та написала щемливий допис у мережі.

"Евер стала зіркою обкладинки Love Magazine. Незабутньо! Обкладинка і фотографії такі ж магічні, як і вона! Я так пишаюсь своєю маленькою казковою дівчиною, тому що вона не лише йде за своїми мріями бути актрисою, працюючи наполегливо, беручи участь у пробах і отримуючи дивовижні оцінки в школі… Колись, ми з вашим батьком завжди вчили, що мріяти про велике – лише невелика частина битви. Наполегливо працювати та дотримуватися дисципліни, щоб здійснити ці великі мрії – справжній секрет успіху, і ти це навчилася, дитино!" – написала Міла Йовович.

Та журналістів LifeStyle 24 вразив не тільки коментар акторки, але й неймовірна схожість Евер з Мілою Йовович.



Евер Андерсон і Міла Йовович / Instagram / @millajovovich​

Як відомо, Евер – не єдина донька голлівудської акторки українського походження Міли Йовович. Зірка також виховує 4-річну Дешіел та очікує на появу третього нащадка.



Сім'я Міли Йовович / Instagram / @millajovovich​