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Донька Міли Йовович знялась у фільмі "Чорна вдова" від Marvel

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Донька Міли Йововичзнялась у "Чорній вдові" / Instagram / @evergaboanderson

Старша донька голлівудської акторки Міли Йовович, ймовірно, повторить успіх своєї матері. 12-річна Евер дебютувала на великих екранах в популярному фільмі. Дівчинка знялась у кінострічці Marvel "Чорна вдова", який вийде у прокат 7 травня 2020 року.

Ексклюзивну інформацію повідомляє видання Variety. За даними журналістів, донька Міли Йовович та Пола Андерсона зіграла головну героїню в дитинстві. Евер майстерно перевтілилась у супергероїню Чорну вдову та стала колегою знаменитої акторки Скарлетт Йоганссон. 

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Будьте готові до зустрічі з молодою Чорною вдовою. Отже, ми можемо нарешті говорити, що Евер таємно зіграла у кінопроєкті. Щойно було оголошено, що вона перевтілилась у молоду Наташу Романову у новинці Marvel. Ми так пишаємося нашою донечкою! Вона хотіла зніматись з 5 років, вклала час, всю увагу та енергію, щоб таки здійснити свою мрію!
– написала Міла Йовович. 

Окрім цього, невдовзі Евер Андерсон приступить до нових зйомок. Дівчинку вже запросили до співпраці представники Disney. Вони готують до виробництва новий фільм про Пітера Пена, в якому донька Міли Йовович зіграє одну з головних ролей – Венді. Режисером виступить Девід Лоурі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Раніше Міла Йовович із захватом розповідала журналістам про захоплення доньки. Евер не тільки візуально нагадує зіркову матусю, але й прагне повторити її успіх в Голлівуді. Змалку вона брала поради в голлівудської акторки, як правильно подавати емоції, щоб переконливо виглядати в кадрі. Сама ж Міла Йовович не проти, аби її нащадок також поєднала свою долю з кінематографом. Однак Евер повинна виконувати головну вимогу батьків: зйомки у фільмах не мають впливати на її навчання у школі.

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Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Зіркові діти Marvel Голлівуд
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