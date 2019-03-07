Донька Ольги Сумської показала сексапільні фото з відпочинку

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Донька Ольги Сумської – Тоня Паперна
Донька Ольги Сумської – Тоня Паперна / Instagram / @tonya_papernaya

Старша донька акторки Ольги Сумської, як і її зіркова матуся, вражає стрункою фігурою. Антоніна Паперна вирушила на відпочинок, звідки опублікувала сексапільні фото в купальнику, які розбурхали мережу.

28-річна донька Ольги Сумської попри досить насичений графік у зйомках, знаходить вільний час для відпочинку. Акторка, яка здебільшого проживає в Росії, обрала для відпустки сонячні ОАЕ. 

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Із сонячного курорту Тоня Паперна вже встигла опублікувати гарячі знімки, які розбурхали мережу сексуальністю. Перед камерою акторка постала у звабливих купальниках з тигровим принтом та в рожевих паєтках. Свій образ вона доповнила стильними накидками. Пляжне вбрання звабливо підкреслило струнку талію доньки Ольги Сумської та її пишний бюст. 

Автором досить пікантної фотосесії стала Жанна Каліновська, з якою Тоня Паперна неодноразово співпрацювала. А от одне із найсексуальніших знімки акторки, на якому вона постала під душем, зробила її 17-річна сестра Анна Борисюк. 

"Це не я фотографувала! Це сестра Тоні. Знімок – просто шедевр!" – зазначила Жанна Каліновська.

Як відомо, 28-річна донька Ольги Сумської проживає та розвиває свою кінокар'єру в Росії. Там Тоня Паперна закрутила роман з російським актором Володимиром Ягличем, від якого у 2018 році народила доньку Єву. За інформацією ЗМІ, пара так і не узаконила стосунки, однак проживає в одному будинку. 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Відпочинок ОАЕ
Джерело: LifeStyle 24
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