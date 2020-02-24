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Донька Ольги Сумської вперше показала обличчя своєї дитини: чарівне фото

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Антоніна Паперна – донька Ольги Сумської / Instagram / @tonya_papernaya

Акторка Антоніна Паперна, яка живе і працює в Росії, вперше показала обличчя своєї 2-річної доньки Єви. Зірка, яка є первістком Ольги Сумської, взяла участь у сімейній фотосесії.

Як відомо, Антоніна Паперна будує стосунки з російським актором Володимиром Ягличем. Пара вирішила не йти до вівтаря та у цивільному шлюбі виховує доньку Єву. Перед другими пологами Антоніни Паперної подружжя знялось у сімейній фотосесії для журналу Hello та вперше розсекретило, як виглядає їхній первісток. 

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Для особливого фото актори обрали досить буденне вбрання. Антоніна Паперна постала перед камерами у білій сукні в горошок, доповнивши її стильними аксесуарами. Маленьку Єву зіркова матуся вбрала у білу сукню та заплела хвостики. А от Володимир Яглич красувався у білосніжній футболці та джинсовій куртці. 

Донька Ольги Сумської вперше покзаала свою сім'ю
Донька Ольги Сумської вперше покзаала свою сім'ю / Hello

Знімок зробив чималий ажіотаж в мережі, адже донька Ольги Сумської, хоч і є публічною людиною, не виставляє на показ своє особисте життя. Тому рідкісні знімки Антоніни Паперної з чоловіком викликали захват у її прихильників. 

У новому випуску акторка вирішила розповісти про свою кар'єру. Серед ролей доньки Ольги Сумської – участь у популярному серіалі "Кухня", фільмах "Відлига", "Гознак", "Куба". Не оминула Антоніна Паперна питань про сімейні стосунки та розповіла про прийдешні пологи. 

Як відомо, спершу новину про вагітність зірки сприйняли як жарт. Все тому, що Антоніна Паперна опублікувала на новорічні свята відео,  на якому кумедно показала округлий живіт в сукні. Згодом в одному з інтерв'ю Ольга Сумська підтвердила інформацію про майбутнє поповнення в її родині, зазначивши, що не знає статі дитини.

Так, знову стану бабусею! І всім цього бажаю. Адже це велике щастя! Стать дитини ми ще не знаємо. Тому що я дуже багато отримую питань. Хто це буде: внук чи онучка? Чекаємо,
– сповістила Сумська.

Окрім цього, акторка додала, що дуже близька зі своєю першою донькою, тому часто отримує дзвінки від Антоніни, яка радиться з нею від початку вагітності.

Ольга Сумська з доньками
Ольга Сумська з доньками / Instagram / @olgasumska

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Автор: Надія Біленко
Теги: Зіркові батьки Зіркові діти Ольга Сумська LifeStyle
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