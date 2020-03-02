Донька Ольги Сумської зачарувала чуттєвими кадрами з донькою та чоловіком

Антоніна Паперна, яка живе та працює в Росії, очікує на появ другої дитини. Перед пологами донька знаменитої української акторки Ольги Сумської знялась для російського глянцю, чим зачарувала мережу.

Героями березневого випуску Hello стали Антоніна Паперна, актор Володимир Яглич, який живе з нею у цивільному шлюбі, та їхня спільна донька Єва. Пара зізналась журналістам, що це перша сімейна фотосесія, на яку вони погодились від початку стосунків. Відтак зірки не оминули питань про знайомство та особисте життя.

До теми: Донька Ольги Сумської вперше показала обличчя своєї дитини: чарівне фото

За словами Володимира Яглича, вперше з Антоніною Паперною він познайомився на знімальному майданчику. Тому їхня історія кохання більш прозаїчна та не нагадує голлівудський фільм.

"Ми обидвоє – актори, на зйомках фільму і познайомилися. Не було ніякого романтичного сходу сонця... Все дуже прозаїчно", – розповів Володимир Яглич про зустріч з Антоніною Паперною.

Наразі пара проживає у Москві та виховує спільну доньку Єву. Дівчина, як стверджують їхні прихильники, є копією зіркового татуся. Та і сам Володимир Яглич залюбки демонструє особливий зв'язок з нащадком, що простежується на ефектних фото подружжя, зроблених для глянцю. Окрім цього, актор додав, що прикладом у вихованні Єви були його батьки. А от чи дієві методи, які підібрав зять Ольги Сумської – розкаже вже сама Єва у дорослому віці.

Наразі моя донька – успіх всього мого життя… Звісно, для мене найкращі батьки – мої. Вони виховали, поставили на ноги. А відповідь на ваше запитання ми зможемо отримати тільки років через 15-20, коли Єва виросте. Почуття розгубленості, принаймні, у мене не було. Виховувати дітей – це кайф,

– розповів Володимир Яглич.

У перші дні березня автори проєкту опублікувала розкішні фото подружжя та їхньої донечки Єви. До слова, Антоніна Паперна та Володимир Яглич не афішують свого приватного життя, тому сімейна фотосесія для журналу стала справжнім відкриттям для їхніх прихильників. Окрім цього, вперше фанати Ольги Сумської побачили, як виглядає її єдина внучка.

"Багато відомих людей не показують своїх дітей, аби не накликати зайвих коментарів, тим більше в нашій ситуації. З приводу обкладинки Володимира і Антоніни з донькою – вони самі вирішували", – прокоментувала зйомку Ольга Сумська.

Наразі акторка готується вдруге стати бабусею та не приховує свого захвату від новин про поповнення в сім'ї. Ольга Сумська зізнається: вона підтримує доньку Антоніну Паперну та часто дає їй поради.



Старша донька Ольги Сумської знялась у сімейній фотосесії для глянцю / Hello ​Magazine