Донька Олі Полякової вийшла на подіум під час Тижня моди: відео та фото

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Марія Полякова вийшла на подіум під час Тижня моди
Марія Полякова вийшла на подіум під час Тижня моди / Instagram / @fan_masha_polyakova

Чимало українських дизайнерів запросили на Тиждень моди не професійних моделей, а зіркових нащадків. Зокрема, в одному з модних показів взяла участь старша донька Олі Полякової – 13-річна Марія.

Столицю України охопила фешн-лихоманка, адже провідні дизайнери представили свої нові колекції на Тижні моди. Покази прокотились великими містами, зокрема, у Львові та Києві. Чільне місце серед світських заходів зайняв Junior Fashion Week – Тиждень моди для дітей, який вдруге проводять в Україні. Колекції весна/літо 2019 представили міжнародні бренди та сучасні модельєри. Серед них – 12-річна Уляна Новожилова.

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Для презентації новинок власного бренду вона запросила доньку співачки Олі Полякової. Школярка Марія вбрала коричневу міні-сукню в стилі "класичний гольф" та крокувала подіумом із ключкою в руках. Перед камерами дівчинка імітувала гру та грайливо попрощалась із музикантами, які співали під час всього модного показу. 

Моє подіумне життя, – з гордістю написала Марія Полякова, додавши відео свого тріумфу. 

Зазначимо, що дизайнер символічно створила колекцію одягу в спортивному стилі, адже у травні 2019 року в Києві відбудеться гольф-турнір Diplomatic Golf for Good, який об'єднає дипломатів, публічних осіб та українських бізнесменів. Тому їхні нащадки зможуть вибрати стильні речі і ефектно супроводжувати батьків на спортивному заході. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Оля Полякова Тиждень моди Діти і неповнолітні
Джерело: LifeStyle 24
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