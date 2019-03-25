Донька Олі Полякової вийшла на подіум під час Тижня моди: відео та фото

Чимало українських дизайнерів запросили на Тиждень моди не професійних моделей, а зіркових нащадків. Зокрема, в одному з модних показів взяла участь старша донька Олі Полякової – 13-річна Марія.

Столицю України охопила фешн-лихоманка, адже провідні дизайнери представили свої нові колекції на Тижні моди. Покази прокотились великими містами, зокрема, у Львові та Києві. Чільне місце серед світських заходів зайняв Junior Fashion Week – Тиждень моди для дітей, який вдруге проводять в Україні. Колекції весна/літо 2019 представили міжнародні бренди та сучасні модельєри. Серед них – 12-річна Уляна Новожилова.

Читайте також: Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана

Для презентації новинок власного бренду вона запросила доньку співачки Олі Полякової. Школярка Марія вбрала коричневу міні-сукню в стилі "класичний гольф" та крокувала подіумом із ключкою в руках. Перед камерами дівчинка імітувала гру та грайливо попрощалась із музикантами, які співали під час всього модного показу.

Моє подіумне життя, – з гордістю написала Марія Полякова, додавши відео свого тріумфу.

Зазначимо, що дизайнер символічно створила колекцію одягу в спортивному стилі, адже у травні 2019 року в Києві відбудеться гольф-турнір Diplomatic Golf for Good, який об'єднає дипломатів, публічних осіб та українських бізнесменів. Тому їхні нащадки зможуть вибрати стильні речі і ефектно супроводжувати батьків на спортивному заході.