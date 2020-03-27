Донька Оззі Осборна розчулила зізнанням батька: Страждаю, що не можу тебе поцілувати і обійняти

Британський рок-музикант впродовж останнього року бореться з хворобою Паркінсона. Через хронічні недуги Оззі Осборн опинився в групі ризику у розпал пандемії коронавірусу. Він змушений дотримуватися карантинного режиму та ізолюватися навіть від власних дітей.

На особистій сторінці в інстаграмі 35-річна донька Оззі Осборна опублікувала щемливий допис. Нині її 71-річний батько та 67-річна мати Шерон Осборн перебувають у вимушеній ізоляції через пандемію коронавірусу. Подружжю слід ретельно дотримуватися всіх умов карантину, адже через хронічні недуги легендарний рок-музикант опинився у групі ризику.

До теми Герцогиня Камілла звернулася до жінок з чуттєвою промовою в умовах карантинного режиму

Пара вимушено ізолювалася навіть від рідних дітей, які можуть інфікувати літніх батьків. Так, старша донька Келлі Осборн публічно зізналася, що вона побачила батьків вперше за останні 3 тижні. Проте ця зустріч стала дистанційною, оскільки вона навіть не торкалася ні мами, ні тата, аби їх обійняти після розлуки.

Келлі показала кадр, на якому Оззі Осборн з дружиною у захисних масках насолоджуються сонцем поблизу басейну на території розкішного маєтку. Вона також опублікувала повідомленя від батька, яке не може залишити байдужим: "Такий радий був тебе бачити сьогодні. Страждаю, що не можу тебе поцілувати і обійняти".



Донька Оззі Осборна розчулила зізнанням батька / Instagram / @kellyosbourne

Донька зіркової пари оголосила, що її батьки почуваються добре: "Сьогодні я вперше за майже 3 тижні побачила своїх батьків! Хоч мені не вдалося їх обійняти, від цього моменту я візьму все. Вони почуваються добре. Ми пройдемо через це разом".



Родина Оззі Осборна на карантині / Instagram / @kellyosbourne

Варто наголосити, що сам Оззі Осборн оголосив про ізоляцію кумедним фото у своєму інстраграмі. Він опублікував кадр з літака у захисній масці, яку натягнув на очі. У такий спосіб співак закликав прихильників дотримуватися карантину та нині демонструє належні заходи безпеки особисто.



Оззі Осборн перебуває в самоізоляції / Instagram / @ozzyosbourne