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Донька Павла Зіброва прикрасила обкладинку глянцю: фото

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Донька Павла Зіброва знялась для глянцю / Instagram / @pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров вирішив публічно похизуватись досягненнями своєї доньки Діани. 22-річна дівчина прикрасила обкладинку журналу L’Оfficiel Baltics.

Відповідною інформацією Павло Зібров поділився з прихильниками на інстаграм-сторінці. За його словами, Діана взяла участь у стильній фотосесії під час мандрівки до Лондона. Ймовірно, зйомка відбулась у присутності зіркових батьків, адже артист був у захваті від результату та не міг повірити, що світлини потраплять на перші шпальти глянцю. 

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"Моя гордість, моя квіточка, моя кохана донечка Діана Зіброва вкотре порадувала мене! Вона стала обличчям січневого номера L’officiel Baltics. Звучить, правда? Ця фотосесія у Лондоні була чимось особливим для всієї нашої родини. Але ми навіть не очікували, що фото Діани поставлять на обкладинку! Бачити, як мрії твоєї доньки втілюються у дійсність – це надзвичайне відчуття. Але у цьому немає нічого неймовірного: Діана така сама працьовита та талановита, як і ми з Маринкою", – поділився Павло Зібров. 

Це не дебютна зйомка Діани Зібрової. Українська красуня вже співпрацювала з FPost та брала участь у фотосесіях в Італії, Монако, Франції. Сама ж донька Павла Зіброва закликала інших дівчат втілювати свої мрії, адже незалежно від віку чи параметрів кожна може стати моделлю.

Для цієї зйомки Діана приміряла стильні зимові вбрання та позувала на фоні колоритних вулиць Лондона.

Донька Павла Зіброва
Донька Павла Зіброва / Instagram / @pavlo_zibrov

Стильна фотосесії Діани Зібрової
Стильна фотосесія Діани Зібрової / Instagram / @pavlo_zibrov

Діана Зіброва знялась у Лондоні
Діана Зіброва знялась у Лондоні / Instagram / @pavlo_zibrov

Павло Зібров похизувався успіхами доньки
Павло Зібров похизувався успіхами доньки / Instagram / @pavlo_zibrov

Донька Павла Зіброва прикрасила глянець
Донька Павла Зіброва прикрасила глянець / Instagram / @pavlo_zibrov
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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти
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