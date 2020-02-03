Донька Павла Зіброва прикрасила обкладинку глянцю: фото

Український співак Павло Зібров вирішив публічно похизуватись досягненнями своєї доньки Діани. 22-річна дівчина прикрасила обкладинку журналу L’Оfficiel Baltics.

Відповідною інформацією Павло Зібров поділився з прихильниками на інстаграм-сторінці. За його словами, Діана взяла участь у стильній фотосесії під час мандрівки до Лондона. Ймовірно, зйомка відбулась у присутності зіркових батьків, адже артист був у захваті від результату та не міг повірити, що світлини потраплять на перші шпальти глянцю.

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"Моя гордість, моя квіточка, моя кохана донечка Діана Зіброва вкотре порадувала мене! Вона стала обличчям січневого номера L’officiel Baltics. Звучить, правда? Ця фотосесія у Лондоні була чимось особливим для всієї нашої родини. Але ми навіть не очікували, що фото Діани поставлять на обкладинку! Бачити, як мрії твоєї доньки втілюються у дійсність – це надзвичайне відчуття. Але у цьому немає нічого неймовірного: Діана така сама працьовита та талановита, як і ми з Маринкою", – поділився Павло Зібров.

Це не дебютна зйомка Діани Зібрової. Українська красуня вже співпрацювала з FPost та брала участь у фотосесіях в Італії, Монако, Франції. Сама ж донька Павла Зіброва закликала інших дівчат втілювати свої мрії, адже незалежно від віку чи параметрів кожна може стати моделлю.

Для цієї зйомки Діана приміряла стильні зимові вбрання та позувала на фоні колоритних вулиць Лондона.



Донька Павла Зіброва / Instagram / @pavlo_zibrov



Стильна фотосесія Діани Зібрової / Instagram / @pavlo_zibrov



Діана Зіброва знялась у Лондоні / Instagram / @pavlo_zibrov



Павло Зібров похизувався успіхами доньки / Instagram / @pavlo_zibrov