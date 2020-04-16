Донька Полякової шокувала синцями на обличчі: дівчинка підтримала сучасний тренд

15-річна донька співачки Олі Полякової на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала світлини з синцями на обличчі. Марія пояснила, що з нею все добре, а побої вона відтворила завдяки гриму, аби долучитися до челенджу mugshot.

Старша донька популярної виконавиці Олі Полякової активно розвиває особистий інстаграм-блог та демонструє своє життя публічно за прикладом зіркової матусі. Марія зібрала досить велику аудиторію в соціальних мережах та продовжує публікувати контент навіть в умовах карантину. Проте остання домашня зйомка дівчики виклилала справжній шок фоловерів.

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Вона вирішила долучитися до популярного серед підлітків челенджу mugshot, який передбачає відтворення синців та побоїв на обличчі за допомогою макіяжу. "Не хвилюйтеся зі мною все добре, це просто mugshot", –поспішила пояснити Марія. Проте прихильників не на жарт обурили такі експеременти з сучасними трендами: "Немає нічого красивого у цьому тренді", "Без цього гриму ти значно миліша", "Дурість якась".



Донька Полякової шокувала синцями на обличчі / Instagram / @mashapolyakova



Донька Полякової шокувала синцями на обличчі / Instagram / @mashapolyakova

Mug shot – портрет злочинця, зроблений після арешту.

Цікаво, що ці кадри залишилися без уваги зіркової мами Олі Полякової, яка зазвичай підтримує прагнення доньки до публічності та коментує кожен її допис. Слід зазначити, що Марія під час ізоляції показала ще один тренд, який заполонив мережу. Вона опублікувала "карантинний" образ з подушкою замість сукні з поясом та на підборах. Такий look дівчинки прихильники сприйняли значно привітніше.