Донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон піде до елітної школи: скільки коштує її навчання

Герцоги Кембриджські в очікуванні початку нового навчального року. Все тому, що їхня 4-річна донька Шарлотта вперше піде до школи. Принц Вільям та Кейт Міддлтон вже подбали про вибір навчального закладу.

Як повідомляє People, герцоги Кембриджські вже готують маленьку Шарлотту до школи. Дівчинка з вересня піде у 1 клас однієї з елітних шкіл Лондона – Thomas’s Battersea School. За інформацією ЗМІ, вартість навчання у закладі становить 23 тисячі доларів за рік.

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Такий вибір навчального закладу був досить прогнозованим, оскільки там вже навчається син принца Вільяма та Кейт Міддлтон Джордж. Таким чином королівське подружжя, мабуть, подбало, щоб у маленької принцеси Шарлотти була підтримка під час навчання у школі.

Ми дуже раді, що герцог та герцогиня Кембриджські вирішили, щоб принцеса Шарлотта приєдналася до свого старшого брата, принца Джорджа у школі Thomas’s Battersea School. Ми з нетерпінням чекаємо на неї та всіх наших нових учнів у вересні,

– прокоментували представники школи.



Школа, в якій навчаються принц Джордж та принцеса Шарлотта / Money

Вже відомо, що у школі діє балетний гурток. Відтак принцеса Шарлотта, яка полюбляє танцювати, долучиться до нього з перших днів навчання. Дівчинка вже бере приватні уроки в одній зі шкіл танцю в Лондоні, тому з легкістю приступить до занять у Thomas’s Battersea School.

За традицією, у 2017-му, коли принц Джордж йшов до першого класу, зіркова мама не супроводжувала його. Кейт Міддлтон тоді була вагітною, тому через токсикоз не змогла бути присутньою у знаковий для її сина день. Відтак у ЗМІ припускають, що цього разу і принц Вільям, і Кейт Міддлтон супроводжуватимуть маленьку Шарлотту до школи.



Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal