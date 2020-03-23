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Донька сенатора Меган Маккейн вагітна первістком

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Меган Маккейн вагітна первістком / Instagram / @meghanmccain

35-річна донька американського сенатора Меган Маккейн оголосила про свою вагітність. На публічну заяву вона зважилася після того, як минулоріч втратила дитину. Майбутня матуся вирішила самоізолюватися у розпал пандемії коронавірусу.

Вчора, 22 березня, на особистій сторінці в інстаграмі Меган Маккейн опублікувала розлогий допис, яким оприлюднила свою вагітність. Після двох з половиною років шлюбу з письменником Беном Доменеком вона чекає на появу первістка. 

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"Ми з чоловіком Беном дізналися, що я вагітна. Хоча я не так планувала оголошувати свою вагітність, ми і наші сім'ї раді поділитися новинами з вами", – розпочала допис Меган Маккейн. Донька американського сенатора побудувала успішну телевізійну кар'єру. Вона ведуча ток-шоу The View на ABC, яка продовжила випуск, незважаючи на пандемію коронавірусу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal news.

Публикация от Meghan McCain (@meghanmccain)

Меган прийняла рішення не відмовлятися від зйомок програми, а продовжити їх в самоізоляції з дому: "Я консультувалася зі своїми лікарями. Вони порадили для моєї безпеки та безпеки нашої дитини залишатися дуже пильною та обмежити кількість людей, з якими я контактую". Саме тому вона зможе продовжувати зв'язуватися з лікарями, медсестрами, фармацевтами та журналістами, які перебувають в епіцентрі боротьби з коронавірусом. 

Варто наголосити, що Меган Маккейн та Бен Доменек втратили дитину минулого року. Вона запевнила, що викидень стався через стрес та її необережність до свого стану. Крім того, Меган вже 35 і вона вважає такий вік застарим для першої вагітності. Їй вдалося побороти спустошеність, а зараз вона продовжує ретельно вивчати всі аспекти материнства. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові батьки
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