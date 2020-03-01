Донька Стівена Спілберга заарештована за домашнє насильство після початку порнокар'єри: деталі

Нещодавно 23-річна Мікаела Джордж Спілберг публічно заявила, що розпочинає кар'єру порнозірки у жанрі соло. Проте це рішення лише поклало початок її скандальній славі. Адже вчора, 29 лютого, її заарештували за домашнє насильство. Всиновлена донька голлівудського режисера Стівена Спілберга провела у в'язниці лише 12 годин.

Наприкінці лютого донька Стівена Спілберга приголомшила світову спільноту сенсаційною заявою. Мікаела вирішила розпочати кар'єру порноакторки під псевдонімом Sugar Star. Вона наважилася використовувати власне тіло для прибутку, аби не залежати від батьків та держави фінансово.

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Дівчина запевняла, що поставати перед камерою із партнером вона не збирається. Таку принципову позицію вона обгрунтувала тим, що не хоче зраджувати своєму бойфренду, 47-річному Чаку Панкову. Проте, як повідомляє видання Fox News, стосунки закоханих були далекі від ідеальних.

Вчора вранці, 29 лютого, Мікаела Джордж Спілберг загриміла за грати округа Девідсон у штаті Теннессі. Правоохоронці назвали причиною домашнє насильство. Слідство не розкриває жодних подробиць інциденту, стверджуючи, що справу класифікують як дрібний злочин. Сам обранець акторки Чак Панков підтвердив інформацію та запевнив пресу, що дана ситуація – непорозуміння.

У слідчому ізоляторі Hill Detention Center 23-річна Мікаела провела лише 12 годин. У цей час особа, ім'я якої не розголошують, внесла заставу у розмірі тисячі доларів, що становить майже 25 тисяч гривень.



Донька Стівена Спілберга заарештована за домашнє насильство / Instagram / @vandal_princess

Варто зазначити, що до в'язниці всиновлена донька легендарного режисера Стівена Спілберга потрапила за тиждень після оприлюднення в ЗМІ новин про старт її порнокар'єри. Останнім часом дівчина страждала від анорексії, психічних розладів та алкоголізму. Кінокар'єрою вона планувала забезпечити себе матеріально та позбутися нудної роботи, яка не приносить їй задоволення.