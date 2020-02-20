Донька Стівена Спілберга заявила, що стала порноакторкою

Всиновлена донька легендарного голлівудського режисера Стівена Спілберга ошелешила весь світ. 23-річна Мікаела заявила, що стане порноакторкою. Дівчина вже дебютувала в кіно для дорослих та навіть придумала для себе творчий псевдонім.

Відверто про плани на майбутнє вона розповіла в інтерв'ю таблоїду The Sun. Мікаела Джордж Спілберг вже розпочала кар'єру порноакторки та виступає під псевдонімом Sugar Star. Дівчина вирішила не приховувати причин такого рішення, пояснивши, що втомилась від роботи, яка їй не до вподоби, тому вона і наважилась на кардинальну зміну життя.

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"Я втомилася від того, що не можу отримати вигоду зі свого тіла. Ще втомилася день у день займатися роботою, яка не приносить мені задоволення. Я вважаю, що, роблячи цю роботу, я можу "задовольняти" інших людей в хорошому сенсі цього слова, не піддаючи себе насильству… Я завжди була людиною з сексуальною природою, і раніше це було для мене проблемою. Особливо на Півдні США, де це ще не можуть прийняти. Найбільше я сподіваюся, що зможу заробляти цим досить багато, щоб не бути прив'язаною до матеріальних благ. Тоді я зможу говорити людям, що немає нічого поганого в тому, щоб використовувати своє тіло як вам хочеться", – пояснила Мікаела Джордж Спілберг.

Та поставати перед камерою із партнером дівчина не буде. В інтерв'ю Мікаела Джордж Спілберг заявила, що створюватиме ролики виключно в жанрі соло, адже не хоче зраджувати своєму бойфренду, 47-річному Чаку Панкову. Окрім цього, вона хоче вивчити техніки стриптизу.

Причина, через яку я не хочу робити нічого, крім сольних відео, криється в небажанні порушувати власні кордони і зраджувати другу половинку,

– додала вона.



Донька Стівена Спілберга / Talent Recap

Цікаво, що повідомити Стівена Спілберга та Кейт Кепшоу донька вирішила завдяки дзвінку по FaceTime. Як відреагували зіркові батьки на таке рішення Мікаели, невідомо. Однак сама дівчина переконує: режисер "не засмучений, а радше заінтригований".

"Не хочу бути залежною від батьків і навіть від держави в плані грошей. В цьому немає нічого поганого, просто мені так незручно. І це не кінець шляху, і не треба говорити, що я "на дні". Цей вибір показує, наскільки у всіх є широкий спектр можливостей. Немає ніякого сорому в захопленні цією сферою, якщо все в рамках безпеки... Батьки все знають, я повідомила їм про це під час розмови по FaceTime. Вони не засмучені, скоріше, заінтриговані", – запевнила Мікаела.



Мікаела Спілберг / O2

Як відомо, знаменитий режисер Стівен Спілберг має семеро дітей. 34-річний Макс Семуел від першої дружини Емі Ірвінг, 29-річна Саша, 27-річний Сойєр і 23-річна Дестро Еллін від другої дружини Кейт Кепшоу, падчерка Джессіка Кепшоу, яку Стівен офіційно визнав рідний, а також двоє всиновлених дітей – 31-річний Тео і 23-річна Мікаела. З акторкою Кейт Кепшоу він познайомився на зйомках фільму "Індіана Джонс і храм долі" та офіційно одружився з нею у 1991 році. Відтоді подружжя Спілбергів демонструє особливу ідилію та злагоду.