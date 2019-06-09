Донька Євгена Кошового після двох років репетицій знову вийде на сцену "Голос. Діти"

Третій випуск вокального шоу "Голос. Діти" 5 сезон українці побачать вже сьогодні, 9 червня, на телеканалі "1+1". У відеоанонсі до майбутнього шоу показали старшу доньку учасника "Квартал 95" Євгена Кошового – 11-річну Варвару Кошову.

Юна учасниця кастингів вже одного разу брала участь в проекті "Голос. Діти", але тоді їй тренери порадили краще підготуватись і приходити наступного разу.

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 2 випуск онлайн: зірка з Молдови, син офтальмолога та юна "Ніна Матвієнко"

Так і сталось – через 2,5 роки Варя Кошова вийде на сцену 5 сезону і старатиметься повернути хоча б одне крісло суддів.

Варвара Кошова повертається на сцену проекту "Голос. Діти" 2019. Після двох з половиною років репетицій юна вокалістка готова знову підкорювати зіркових наставників,

– йдеться у відеоанонсі телеканалу "1+1".

Чи вдасться їй це, побачимо вже згодом о 21:00, а також невідомо, чи зірковий татутсь Євген Кошовий, який після відходу Володимира Зеленського зі студії "Квартал 95" очолив її, буде підтримувати доньку за лаштунками сліпих прослуховувань.

Варто нагадати, що юна дівчинка Варвара Кошова раніше брала участь у таких телепроектах, як "Ліга Сміху" і "Розсміши коміка. Діти".