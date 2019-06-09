Донька Євгена Кошового вдруге прийшла на "Голос. Діти": яскраве відео виступу

Популярне вокальне шоу "Голос. Діти" 5 сезон сьогодні, 9 червня, відгриміло третім випуском на телеканалі "1+1". Вимогливі тренери наповнили свої команди новими учасниками, сере яких була і донька очільника "Кварталу 95" Євгена Кошового, 11-річна Варвара.

Про її появу у третіх сліпих прослуховуваннях "Голосу. Діти" було повідомлено попередньо у короткову відеоанонсі. Там зазначалось, що після 2,5 років наполегливих тренувань дівчинка вирішила знову спробувати свої сили. Адже колись вона вже була в команді Потапа на дитячому проекті, але не змогла перевершити свою суперницю у вокальних боях.

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Тепер вже трішки доросліша Варвара вийшла на головну сцену країни з піснею "Fall in Line" Крістіни Агілери та одразу зачарувала всіх сильним вокалом, який помітно покращився з останнього разу. До неї повернулись всі суддівські крісла, що зовсім не очікувала шокована Варвара. Після деяких роздумів та щирих емоцій вона все ж обрала команду Джамали, але подякувала всім за нову можливість проявити себе на вокальному проекті.

Голос Діти 5 сезон 3 випуск дивитись онлайн: – Варвара Кошова – Fall in Line

Підтримати 11-річну дівчинку прийшли і зіркові батьки Варвари – тато Євген, який навіть вийшов на сцену після виступу донечки, та мама Ксенія. Також у групі підтримки були друзі дівчинки і друзі сім'ї. Ще до сліпих прослуховувань талановиту Варвару у соціальних мережах підтримували зіркові друзі батька – Олена Кравець та Юрій Ткач.