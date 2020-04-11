Донька зірки "Великий Гетсбі" Мії Ферроу заразилася коронавірусом: щемливе зізнання акторки

75-річна американська акторка Міа Ферроу зізналася, що її 26-річна донька Квінсі інфікована коронавірусом. Зірка всиновила дівчину, коли їй був усього один рік, а зараз вона одружена та виховує маленьку доньку Коретту.

Про хворобу доньки Міа Ферроу вирішила сповістити на особистій сторінці в твіттері. Акторка зазначила, що Квінсі була змушена погодитися на госпіталізацію 10 квітня після діагностування коронавірусу.

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"Будьте такими добрими, помоліться за мою дочку Квінсі. Сьогодні у неї не залишалося вибору, крім того, як звернутися в лікарню за допомогою в боротьбі з коронавірусом", – написала Міа Ферроу.

A personal request. If you would be so kind, would you please send up a prayer for my daughter Quincy. Today she had no alternative but to go the hospital for help in her struggle against the coronavirus. — Mia Farrow (@MiaFarrow) April 10, 2020

На щемливе прохання багатодітної матусі відреагували тисячі стурбованих прихильників та зіркових колег, серед яких музикант Джо Волш, акторка Джейн Лінч та продюсерка Джеміма Голдсміт. Всі вони бажають наснаги родині, міцного здоров'я та найшвидшого одужання для Квінсі.

Всиновлена донька Мії Ферроу одружена з чоловіком Етаном та виховує доньку Коретту.

Станом на 11 квітня від кількість інфікованих на коронавірус перевищила перевищила 1 мільйон 600 тисяч осіб по всьому світу. Саме США наразі перебуває на першому місці за кількістю підтверджених хворих на коронавірус – понад півмільйона заражених осіб. За останню добу в країні вперше померли більш ніж 2 тисячі чоловік від ускладнень, викликаних COVID-19.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу