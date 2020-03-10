Доньки Анджеліни Джолі вперше вийшли на публіку після операцій: фото

З нагоди Міжнародного жіночого дня відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі зізналася, що два місяці провела в лікарняних палатах. Її доньки Захара та Шайло перенесли операції. Днями дівчат сфотографували папараці на вулиці.

15-річна Захара та 13-річна Шайло потрапили в об'єктиви камер журналістів. Це сталося вчора, 9 березня, коли вони разом із Джолі виходили з кінотеатру. Шайло зображена на костилях. Реабілітаційний період не став на заваді сімейного відпочинку, а лише зміцнив їхню сім'ю. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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Про операції доньок Анджеліна Джолі розповіла у своїй колонці для видання Time. Відомо, що Шайло перенесла операцію на бедрі, а от, що стало причиною лікування Захари, поки що не оголошують. Зірка розповіла, що таке випробовування згуртувало їхню сім'ю.

Я побачила, як діти турбуються один про одного та всіма силами намагаються допомогти. Дівчата легко кидають всі справи та ставлять один одного на перше місце,

– поділилася Анджеліна.

Також знаменитість зазначила, що вона розповіла про проблеми дітей лише з їх дозволу.

Доньки знають про текст. Я поважаю їхнє особисте життя, і ми обговорювали це разом. Вони розуміють, що пройти крізь медичне випробування і боротися за виздоровлення – це те, чим можна пишатися,

– розповіла зіркова мама.



Анджеліна Джолі з доньками після операцій / Фото: The Daily Mail



Донька Анджеліни Джолі Шайло на костилях / Фото: The Daily Mail



Анджеліна Джолі з донькою біля кінотеатру / Фото: The Daily Mail