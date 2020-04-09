24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Доньки Міли Йовович весело заспівали пісню "Антошка": емоційне відео

- Читать новость на русском
Сім'я Міли Йовович / Фото з інстаграму

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович частіше показує в інстаграмі фото та відео своїх дітей. Нещодавно старша донька Евер Габо опублікувала відео з сестричкою Дешіел на якому вони співають пісню.

Поки вся сім’я перебуває на карантині, доньки Йовович не дають їй сумувати та весело розважаються. Раніше зіркова матуся розповідала про успіхи 12-річної доньки у вивченні російської мови.

Читайте також Донька Міли Йовович прочитала авторську казку російською мовою: відео

Моя дочка Евер щодня протягом пів години читала і писала російською мовою в школі. Тепер вона вирішила написати російською на кирилиці!,
 – написала зіркова матуся.

Евер Габо сама написала казку російською мовою і навіть прочитала її. Відео вже встигло зібрати мільйон переглядів та тисячі схвальних відгуків від фанатів.

Тепер дівчинка на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала веселе відео з сестрою Дешіел на якому вони співають дитячу пісню російською мовою "Антошка".

"Ми робимо все можливе, щоб наші дні були продуктивними і позитивними в ці важкі часи. Ми сподіваємося, що це допоможе посміхнутися особам, які дивляться", – написала Евер.

Нагадаємо, акторка Міла Йовович та режисер Пол Андерсон виховують трьох дітей: 12-річну Евер, 5-річну Дешіел та найменшу 2-місячну донечку Озіан.

 

Автор: Юлія Турелик
Теги: Голлівуд LifeStyle Зіркові батьки Зіркові діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
8 квітня 14:16 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
8 квітня 11:19 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
8 квітня 10:41 Вбили лідера гурту "Лесик Band": найвідоміші пісні музикантів, які знають у Львові
Уляна Журба
7 квітня 18:05 Фільми квітня, прем'єри яких перенесли через пандемію коронавірусу
Юлія Михайлова
7 квітня 09:30 Найкращі фільми з Джекі Чаном, які прославили його на весь світ
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин