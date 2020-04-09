Доньки Міли Йовович весело заспівали пісню "Антошка": емоційне відео

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович частіше показує в інстаграмі фото та відео своїх дітей. Нещодавно старша донька Евер Габо опублікувала відео з сестричкою Дешіел на якому вони співають пісню.

Поки вся сім’я перебуває на карантині, доньки Йовович не дають їй сумувати та весело розважаються. Раніше зіркова матуся розповідала про успіхи 12-річної доньки у вивченні російської мови.

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Моя дочка Евер щодня протягом пів години читала і писала російською мовою в школі. Тепер вона вирішила написати російською на кирилиці!,

– написала зіркова матуся.

Евер Габо сама написала казку російською мовою і навіть прочитала її. Відео вже встигло зібрати мільйон переглядів та тисячі схвальних відгуків від фанатів.

Тепер дівчинка на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала веселе відео з сестрою Дешіел на якому вони співають дитячу пісню російською мовою "Антошка".

"Ми робимо все можливе, щоб наші дні були продуктивними і позитивними в ці важкі часи. Ми сподіваємося, що це допоможе посміхнутися особам, які дивляться", – написала Евер.

Нагадаємо, акторка Міла Йовович та режисер Пол Андерсон виховують трьох дітей: 12-річну Евер, 5-річну Дешіел та найменшу 2-місячну донечку Озіан.