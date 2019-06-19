Доньку Полякової госпіталізували: що насправді сталося з 14-річною Машею

Старша донька відомої української співачки Олі Полякової залишила в Instagram фото з карети швидкої допомоги, яке викликало занепокоєння у її підписників.

На знімку в Instagram-Stories Маша лежала на ношах для перевезення хворих. Вона не пояснила чому і для чого їй довелося викликати медиків, а лише підписала фото: "А в скорой лежать удобно". Згодом тимчасове фото вона видалила з профілю.

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Ця світлина неабияк збентежила фанів дівчини. Під її постами в соціальній мережі вони почали залишати коментарі підримки та занепокоєння, і просили пояснити, що ж трапилося з дівчиною. Та ні донька співачки, ні сама Оля Полякова не давала коментарів з цього приводу. Також ця інфрмація викликала бурхливе зацікавлення у ЗМІ, а деякі з них навіть почали підозрювати, що це просто невдалий жарт Маші.

Дещо пізніше, на своїй сторінці в Instagram, дівчина виклала це ж фото, де заспокоїла своїх підписників, пояснивши, що під час подорожі у неї стався дихальний спазм через незручне сидіння в автобусі.

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Друзі, все добре, в поїздці у мене стався дихальний спазм через тривале сидіння в автобусі в скорченому вигляді,

– поділилася Маша в Instagram.

Що відомо про Машу Полякову? Старша донька співачки Олі Полякової, яка нещодавно заявила, що йде в політику і створює першу жіночу партію в Україні. Сама Маша також почала цікавитися політикою і брати участь у різноманітних соціальних проектах. Окрім цього, дівчина є популярним блогером в Instagram, де часто ділиться фото з подорожей та іншими подробицями свого життя.