Допис за 1,3 мільйона доларів: хто очолив рейтинг зірок в Instagram з найдорожчою рекламою

Знаменитий британський портал Hopper опублікував рейтинг користувачів Instagram, які беруть за рекламу на власних сторінках грандіозні суми. Перше місце, як і минулого року, очолила 21-річна світська левиця та бізнесвумен Кайлі Дженнер.

У 2018-2019 роках Кайлі Дженнер змогла побити кілька рекордів та стати однією з найвідоміших персон світу. Знаменита сестра із сім’ї Кардашян-Дженнер цього річ стала наймолодшою мільярдеркою у світі за рейтингом Forbes, увійшла в число наймодніших інфлюенсерів світу, а її сторінка в Instagram має одні з найвищих показників за підписниками в соціальній мережі.

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Минулоріч її ціна за рекламу в дописі складала 1 мільйон доларів, тепер ж "прайс" зріс на 266 тисяч доларів. Нікому із світових зірок не вдалось подолати її минулорічний рекорд, відтак вона і досі залишається найбагатшою зіркою в Instagram. Наразі у Кайлі Дженнер 141 мільйон підписників в Instagram.

Друге місце в рейтингу зайняла американська співачка Аріана Гранде, яка у 2018 році навіть не була в першій десятці багатіїв. Ціна за її один рекламний пост складає 996 тисяч доларів, тобто майже 1 мільйон доларів. Наразі в артистки 160 мільйонів підписників.

І третє місце належить знаменитому португальському футболісту Кріштіану Роналду, в якого допис рекламного характеру оцінюють у 975 тисяч доларів. У 2018 році він також займав третю сходинку в рейтингу. Сьогодні ж в улюбленця спортсменів 176 мільйонів підписників.

У першу десятку зірок в Instagram з найвищими цінами на рекламу входять: Кім Кардашян (910 тисяч доларів), Селена Гомес (886 тисяч доларів), Двейн Джонсон (882 тисячі доларів), Бейонсе (785 тисяч доларів), Тейлор Свіфт (748 тисяч доларів), Неймар і Джастін Бібер (по 722 тисячі доларів). Повний рейтинг ви можете переглянути тут.



10 найбагатших зірок в Instagram / Hopper

Як складається рейтинг за версією Hopper? Компанія HopperHQ на основі SEO-аналізу показує, скільки коштує реклама в найпопулярніших зірок мережі. Автори рейтингу розділяють його на кілька категорій: зірки, краса, мода, фітнес, їжа, Lifestyle, спорт, подорожі.