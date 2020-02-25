Допомога TVORCHI та перемога Go_A: Джамала прокоментувала фінал Нацвідбору на Євробачення-2020

Минулої суботи, 22 лютого, відбувся грандіозний фінал найочікуванішої музичної події року. За результатами голосування перемогу виборов етногурт Go_A. Переможниця Євробачення-2016 Джамала прокоментувала виступи конкурсантів та зізналася, що навіть допомагала своїм фаворитам TVORCHI з вокалом.

Популярна виконавиця, яка вийшла на сцену фіналу Національного відбору на Євробачення-2020 з піснею "Жалі", у прямому ефірі програми "Хеппі ранок" висловила власні враження від результатів відбору. Раніше Джамала зізналася, що абсолютними фаворитами цьогорічного шоу для неї став колектив з Тернополя TVORCHI.

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Зірка публічно запевнила, що готова допомогти солісту Джеффрі Кенні з вокалом. Вона не приховувала, що його спів залишався нестабільним під час виступу у півфіналі, проте тоді назвала ситуацію не надто критичною. Джамала розповіла, що гурт TVORCHI все ж звернувся до неї за порадами та навіть отримав консультацію по скайпу о 23:30. Проте у випадку перемоги музикантів, вона б взяла на себе відповідальність підготувати їх до міжнародного конкурсу в Роттердамі.

Я дуже переймалася їхнім виступом. Вони написали мені і запитали, у кого можуть позайматися за тиждень. Я не знаю таких вчителів і сама не викладаю, але я просто запропонувала проконсультувати їх і послухати саме технічні проблеми. Джеффрі – фармацевт. І коли я говорила йому про дихання, про те, що треба тримати апарат, він нічого не розумів, бо він чув це вперше… Я спробувала додати впевненості,

– розповіла Джамала.

Проте Народна артистка України запевнила, що живе виконання представника на Євробаченні-2020 не повинно викликати жодних сумнівів. Саме таким вона назвала виступ переможців гурту Go_A: "Щоб представляти Україну на Євробаченні гідно, учасник має бути як солдат на війні. Має бути стовідсоткова впевненість, а в очах читатися, про що ця пісня… Вони мають довести і продати свою пісню".

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За словами Джамали солістка гурту Go_A Катерина Павленко – дівчина-танк, яка бачить ціль і не помічає жодних перешкод: "Вона співала тільки у зал".

Щодо Khayat зірка підкреслила, що він став впевненішим на сцені, а його зовнішність та робота з залом допомогла завоювати любов аудиторії. Проте співачка не може назвати його живий виступ бездоганним через проблеми з інтонацією. Ніжна Кruть змогла вдруге підкорити серце Джамали, яка оцінила її експеримент з тим, щоб зіграти на бандурі стоячи, але їй також бракує досвіду живих виступів. Виконавиця наголосила, що у фіналі Національного відбору бездоганним вокалом відзначилися переможці гурт Go_A та David Axelrod.

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Джамала пригадала, з якими проблемами вона зіштовхнулася, коли представляла Україну на Євробаченні-2016. Телеканал "СТБ" фінансував лише половину витрат на підготовку до міжнародного конкурсу і їй довелося просити допомоги у близьких: "Коли я зрозуміла, що мені не вистачає дуже багато грошей, щоб зробити так, як ми хочемо, я пішла по знайомих. Мені дуже багато відмовили і це було дуже важко, я плакала і не розуміла, як зібрати цю суму. Але сталося все добре і я вдячна всім людям, які допомогли. І я бажаю, щоб у Go_A теж все вийшло".