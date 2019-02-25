"Допустили до участі, не допускайте суч*сті": Потап записав скандальне відео про Євробачення

Український репер Потап різко висловився про відмову участі української співачки MARUV у Євробаченні-2019. Він записав у своєму Instagram відеоролик, де заявив, що конкурс Євробачення для нього помер після випадку з MARUV, а також звинуватив у тому, що якщо вони допустили артистку до конкурсу, то "не потрібно було допускати суч*сті".

У відеоролику він поставив два хештеги MARUV та Євробаченні, висловлюючи свою думку про нещодавню ситацію з відмовою підписання договору між Національною суспільною телерадіокомпанією України та MARUV.

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"Коли в цій країні вже закінчиться цирк?", "Допустили до участі, не допускайте суч*сті", "Вибачте, але я буду грубий, народ не так вже тупий", "Вибори завжди були у нас цікавою темою, но навіщо так з артистом , ви, нікчеми", " Тепер - і конкурс Євробачення у нас помер і конкурс Євробачення для мене вмер", – ці та багато інших фраз він озвучив у відеоролику, яке вже встигло набрати майже 70 переглядів менше ніж за добу.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?За результатами голосування, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Від глядачів та суддів епатажна артистка отримала 11 балів та повинна була представляти Україну на міжнародному шоу.



Але після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ, яка повинна підписати останній договір з представниками України на Євробачення, вирішила не підписувати угоду з MARUV. Відтак в мережі вже встигли створити електронну петицію в знак підтримки співачки, а про ситуацію вже висловили як представники Суспільного мовника, так і сама співачка MARUV.



Про призначення нового представника України на конкурсі Євробачення в Ізраїлі стане відомо сьогодні, 26 лютого. За словами члена правління UA: Суспільне мовлення Олександри Кольцової, на участь в конкурсі можуть обрати будь-якого з фіналістів Національного відбору.