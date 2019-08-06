Дорога яхта і будинок в трояндах: як наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер відгуляє своє 22-річчя

Наймолодшій мільярдерці Кайлі Дженнер зовсім скоро виповниться 22 роки. Дівчина святкуватиме день народження 10 серпня, однак коханий зірки Тревіс Скотт вже зробив перший сюрприз до свята.

Днями Кайлі Дженнер на честь свого 22-річчя презентувала спеціальну святкову колекцію Kylie Cosmetics. Однак багатьох користувачів у мережі обурило оформлення засобів для макіяжу, адже всі продукти мають зображення 100-доларових купюр, фото Кайлі і підпис "You're $0 money baby" ("Ти дуже забезпечена, дівчино"). На думку шанувальників, нова колекція продемонструвала хвастощі багатством дівчини.

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Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Видання TMZ повідомляє, що Кайлі Дженнер вирішила відсвяткувати свій день народження на розкішній яхті Tranquility, ціна якої 250 мільйонів доларів. На судні розташовані 22 спальні, spa-кімната, тренажерний зал, салон краси, кінотеатр, басейн і навіть майданчик для гелікоптера.

Як виглядає яхта Tranquility, на якій Кайлі Дженнер відсвяткує день народження:

Яхта Tranquility / Фото: TMZ

Також Кайлі вже почала отримувати перші подарунки та сюрпризи до дня народження. Її коханий Треві Скотт, як і минулого року, прикрасив будинок наймолодшої мільярдерки в світі пелюстками червоних троянд.

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Зірка показала короткий ролик, а також листівку від бойфренда, на якій пише "З днем народження. Ми тільки почали. Любимо тебе".



Будинок Кайлі Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner



Будинок Кайлі Дженнер / Instagram-Stories / @kyliejenner