Дороге задоволення: у скільки обійшовся гардероб Меган Маркл у 2018 році

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська, напевне, сама не очікувала такої уваги навколо себе, але її колишнє зіркове минуле і королівський статус зробили невідворотні зміни. За кожним публічним виходом Меган Маркл стежать мільйони прихильників, а ЗМІ детально розбирають дизайнерські речі та їхні ціни.

Британське видання The Daily Mail щоразу слідкує за модними виходами представниці королівської сім’ї та пропонує схожі варіанти бюджетних образів для своїх шанувальників. Однак, які б вбрання Меган Маркл не були розкішними, і які лише бренди не красувались на фігурі герцогині – усьому є своя ціна.

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Журналісти разом з модними критиками підрахували загальну вартість одягу, у якому Меган Маркл з’являлась на публіці. Загальна сума гардеробу герцогині Сассекської склала близько одного мільйона фунта стерлінгів (близько 34 мільйони гривень).

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Майже всі модні речі герцогині належать до преміальних марок одягу, в тому числі Prada, Dior, Oscar de la Renta, Givenchy, Stella McCartney та десятків інших.

Варто додати, що авторитетне фешн-видання Footwear News назвало найбільш обговорювані образи Меган Маркл у 2018 році. Серед них – весільна сукня від Givenchy та друге весільне вбрання від Stella McCartney.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Нагадаємо, що в липні журналісти LifeStyle 24 підсумували кошторис модних образів, які Меган Маркл одягнула у своєму першому дводенному турі Ірландією. Лише за 2 дні герцогиня Сассекська приміряла 4 вбрання, сумарна ціна яких склала близько 40 тисяч доларів (більше 1 мільйона гривень). Гардероб в іншому австралійському турі принца Гаррі і Меган Маркл, який відбувся у вересні-жовтні, обійшовся значно дорожче – за 16 днів перебування в країнах Океанії Меган Маркл приміряла 39 образів і за інформацією різних ЗМІ ціна склала від 75 тисяч доларів до 150.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Мода Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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