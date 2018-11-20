Доросла? – донька Олі Полякової приголомшила мережу звабливим знімком

Старша донька Олі Полякової продовжує дивувати мережу: 13-річна Марія показала звабливе фото із ванної кімнати.

Сім'я співачки Олі Полякової відправилась на казковий відпочинок до Таїланду. Звідти артистка вже встигла опублікувати кілька фото, похизувавшись результатом схуднення своєї доньки Марії. Однак і сама школярка не відстає від зіркової матусі: у її блозі з'явились далеко не дитячі знімки з відпочинку, які вже встигли приголомшити мережу.

Читайте також: Оля Полякова похизувалась результатами схуднення своєї доньки: пікантні фото

Дівчинка позувала перед камерою у жовто-чорному купальнику. Марія Полякова обрала розкішний ранковий краєвид, який зачарував користувачів мережі.

Однак не це досить пікантне фото приголомшило звабливістю. 13-річна Марія опублікувала світлину з душу, на якій постала зовсім не в дитячому образі. Донька Олі Полякової намочила своє довге волосся та підвела очі стрілками. Свій гарячий образ вона доповнила брендовим топом від Calvin Klein.

Доросла? Дитина? – грайливо підписала фото школярка.

Варто зазначити, що виглядала Марія Полякова зовсім не на свій вік. Прихильники юної блогерки порадили їй не дорослішати так квапно, натякаючи на надмірну відвертість знімка. Окрім цього, підписники відзначили схожість дівчинки з її зірковою мамою.

До слова, 13-річна Марія раз на два дні відвідує заняття з pole dance. Про захоплення доньки розповіла Оля Полякова, а неповнолітня блогерка поділилась яскравим кадром із уроку.