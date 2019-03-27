Доросла дочка Емінема показала звабливу фігуру в бікіні: фото

23-річна дочка відомого американського репера Емінема Хейлі Скотт приголомшила шанувальників у соціальних мережах відвертими знімками у купальнику.

Нові світлини Хейлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На яскравих фото дочка Емінема позує на білому шезлонгу у жовтому купальнику і демонструє фігуру з ідеальним пресом та засмагою. Доповнює її образ червона квітка у волоссі.

"Aloha" – коротко прокоментувала у підписі дівчина.



Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1



Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1

На другій світлині Хейлі знялася на дереві у синьому купальнику з крислатим капелюхом.



Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1

До слова, мама Хейлі Кім Скотт вийшла заміж за Емінема (Маршалл Брюс Метерс III) у 1999 році. Їх шлюб протривав два роки, а у 2006 році вони знову одружилися. Однак вдруге пара не прожила разом і року.

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Раніше репер зізнавався у пісні Castle, що шкодує про те, що зробив доньку зіркою своїх кліпів.