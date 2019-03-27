Доросла дочка Емінема показала звабливу фігуру в бікіні: фото

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Хейлі Скотт
Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1

23-річна дочка відомого американського репера Емінема Хейлі Скотт приголомшила шанувальників у соціальних мережах відвертими знімками у купальнику.

Нові світлини Хейлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На яскравих фото дочка Емінема позує на білому шезлонгу у жовтому купальнику і демонструє фігуру з ідеальним пресом та засмагою. Доповнює її образ червона квітка у волоссі.

"Aloha" – коротко прокоментувала у підписі дівчина.

Хейлі Скотт
Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1

Хейлі Скотт
Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1

На другій світлині Хейлі знялася на дереві у синьому купальнику з крислатим капелюхом.

Хейлі Скотт
Хейлі Скотт / Instagram / @hailiescott1

До слова, мама Хейлі Кім Скотт вийшла заміж за Емінема (Маршалл Брюс Метерс III) у 1999 році. Їх шлюб протривав два роки, а у 2006 році вони знову одружилися. Однак вдруге пара не прожила разом і року.

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Раніше репер зізнавався у пісні Castle, що шкодує про те, що зробив доньку зіркою своїх кліпів. 

Я вимовляв твоє ім'я, але завжди намагався приховати твоє обличчя. Це божевільна гра, я хотів заявити про свою любов до тебе, але, чорт візьми! Я навіть не міг подумати, що все буде ось так. Якби знав, то не зробив би цього. Ти нічого з цього не просила,
– йдеться у треку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marshall Mathers (@eminem)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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