"Дорослий" комікс "Місто гріхів" отримає нову екранізацію у вигляді серіалу

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Кадр з фільму "Місто гріхів 2" / IMDb

За кілька останніх років фільми, зняті на основі коміксів, б'ють усі рекорди в прокаті і користуються неабиякою популярністю. Так, організація Legendary Television вирішила піти слідом за відомими кінокомпаніями і зняти багато епізодичну стрічку за мотивами коміксів Френка Міллера "Місто гріхів".

Іноземне видання Deadline повідомляє, що американський сценарист, режисер та продюсер Френк Міллер, який є автором коміксу "Місто гріхів", вже підписав угоду про співпрацю.

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Умовами контракту передбачається створення анімаційного серіалу, у сюжет якого буде закладено приквел до оригінальних коміксів автора. Також відзначається, що серіалу буде присвоєно "дорослий" рейтинг.

Щодо знімальної команди точних заяв поки що немає, проте іноземні кінокритики підозрюють, що у режисерське крісло може повернутися американський кінотворець Роберт Родрігес, який працював над двома повнометражними стрічками "Місто гріхів" (2005) та "Місто гріхів 2" (2014).

Деталі сюжету поки що не розповсюджуються, однак нагадаємо, що комікс "Місто гріхів" вперше побачив світ у 1991 році. Тоді він з'явився на сторінках видавництва Dark Horse Comics.

Місто гріхів 2
Кадр з фільму "Місто гріхів 2" / IMDb

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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