Досі не можу повірити, що його немає, – співачка Sonya Kay прокоментувала втрату батька
Минуло рівно 14 днів зі смерті батька співачки Sonya Kay та родича Софії Ротару. У цю дату дівчина написала щемливий допис, у якому розповіла, яким був Сергій Хлябич.
Інформацією вона поділилась на інстаграм-сторінці, додавши знімок батька. Sonya Kay зізналась, що досі оговтується від втрати та не може повірити, що її тато помер.
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"Сьогодні два тижні як пішов з життя мій найдорожчий, найдобріший і найкращий тато на світі! Я досі не можу повірити, що його вже немає з нами, здається, ніби він поїхав кудись у відрядження, або просто на роботі... Так хочеться йому зателефонувати, поговорити про все і просто міцно обійняти, але я цього вже ніколи не зможу зробити", – розчулила зізнанням Sonya Kay.
Артистка вирішила пригадати у дописі, яким був Сергій Хлябич. За словами зірки, батько завжди підтримував її та вірив у неї.
"Він був найдобрішим, веселим, справедливим, найкращим татом у світі! Він завжди так радів і пишався моїми успіхами, завжди мене підтримував і вірив в мене, дуже сильно вірив! Тому, татко, я зроблю все, щоб ти мною пишався. Я знаю, ти все бачиш і завжди поруч! Я тебе дуже сильно люблю і ти завжди в моєму серці!" – додала вона.
Про смерть Сергія Хлябича стало відомо 25 березня. Софія Ротару у мережі написала, що напередодні помер чоловік її молодшої сестри Ліди. Наразі причини раптової смерті Сергія Хлябича невідомі.
Батько Sonya Kay був чернівецьким бізнесменом, генеральним директором компанії "Мавекс".
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