Найгучніші скандали 2019 року за участю Меган Маркл

З того часу, коли Меган Маркл стала членом британської королівської сім’ї, спокій і відмінна репутація їм може тільки снитися. Амбіційна американка живе в своє задоволення, часто ігноруючи правила, яких споконвіків дотримувалися прямі і навіть далекі спадкоємці. Тож, у центрі яких скандалів у 2019 році опинилася герцогиня Сассекська Меган Маркл – читайте у підсумковому матеріалі на LifeStyle 24.

Скандали йдуть нога в ногу з Меган Маркл, відколи вона та принц Гаррі оголосили про заручини. Лише той факт, що майбутня герцогиня народилася в сім'ї темношкірої афроамериканки та світлошкірого американця, а також пережила розлучення батьків неабияк бентежив британців, і місцеві ЗМІ вибухали заголовками про її "темне" минуле.

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Однак лише після першого року подружнього життя з внуком Єлизавети ІІ Меган Маркл показала світові – це лише початок.

Кожним своїм виходом, промовою, ідеєю вона ніби кидала виклик суспільству, яке звикло беззаперечно дотримуватися встановлених правил. Для когось її поведінка – зразок для наслідування, для когось – неприйнятні вчинки від королівської персони. Чим порушення правил від Меган обернуться для вас – вирішуйте самі. Ми лише пропонуємо ознайомитися з найгучнішими скандалами Меган Маркл, які трапилися у 2019 році.

Як не рідні

Проблеми з батьком

На початку 2019 року батько герцогині Сассекської продовжив сіяти розбрат між доньками, та, зрештою, і між собою та Меган.

Якщо ви пропустили чи забули, ми нагадаємо.

Після того, як світ сколихнула новина, що принц Гаррі одружується з голлівудською актрисою, її стосунки з батьком та сестрою по його лінії в один момент зіпсувалися. Томас Маркл здавав у пресу інтимні подробиці з життя молодшої доньки, давав скандальні інтерв'ю, показував її приватні листи до нього тощо. Також чоловік відмовився вести Меган до вівтаря у день весілля, аргументувавши свою відсутність серцевим нападом. Пізніше він заявив, що новоспечена герцогиня нібито сама не хотіла з ним спілкуватися, через що він шукав будь-які способи, аби домогтися від неї уваги. Здається, він обрав тернистий шлях, адже розуміння від дочки він так і не добився, а от "пікантності" до її біографії таки додав.



Меган Маркл з батьком / The Sun

Так, 7 січня в мережі з'явилися нові коментарі 75-річного Томаса Маркла стосовно доньки-герцогині та свого королівського зятя. Він маніпуляційно вимагав, аби члени королівської сім'ї "допомогли йому прокинутися від сну жахів своїм дзвінком і хорошим ставленням". Також він заявив, що його зять гадає, що він не такий, як інші. Ми нагадаємо, принц Гаррі – внук Єлизавети ІІ.

"Він така ж людина, як і всі ми, але я переконаний, що він відчуває свою перевагу над оточуючими, вирішуючи, з ким говорити, а з ким ні. І я не можу з цим змиритися. Все це схоже на зарозумілість з його боку", – заявив Томас Маркл про чоловіка своєї доньки.

Він запевнив, що не припинить сипати гучними інтерв'ю, поки Меган і Гаррі не поговорять з ним, однак до кінця 2019 року королівське подружжя так і не наважилося піти на контакт зі скандальним американцем, нехай він і є рідним батьком герцогині Сассекської.

Зустрічають по одежі…

… ну а продовження ви й самі знаєте. Проте до членів королівської родини навряд чи можна застосувати цю приказку, адже їхня статусність завжди поза конкуренцією з вбраннями. Тим паче, є й інші варіації щодо опису дрес-коду. До прикладу: не одяг прикрашає людину, а вона прикрашає одяг. І, здається, герцогиня Сассекська Меган Маркл вирішила дотримуватися саме цього правила, адже всі інші члени королівської родини намагаються балансувати добрі вчинки з доречно вибраними образами.

Ігнорування дрес-коду

До чого це ми? У січні 2019 року вагітна Меган Маркл відвідала виставу цирку Cirque du Soleil разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі. Здавалося б, наприкінці другого триместру вагітності жінки повинні віддавати перевагу зручності, а не ефектності, однак це не про Меган Маркл! Популярна ексакторка знає, як важливо мати бездоганний вигляд, тому досі дотримується голлівудських правил, попри те, що представляє британську монаршу сім'ю.



Меган Маркл / Getty Images

На світському заході "округла" герцогиня з'явилася в ефектній сукні з екстремальним розрізом, доповнивши її відкритим взуттям і темним педикюром. Таке собі комбо порушень у королівських правилах. Чому? Ми пояснимо.

У монарших канонах чітко вказано, що представниця їхньої родини повинна носити безколірні колготи (навіть влітку) і закрите взуття (особливо взимку), а також їм забороняється робити манікюр та педикюр у темних відтінках. Колір їхніх нігтів завжди повинен бути наближеним до природного.



Меган Маркл з темним манікюром / Pinterest

Тим паче, це не перший випадок у 2019 році і, ми впевнені, що не останній у королівській історії Меган, коли вона порушувала правила дрес-коду. Неодноразово Меган Маркл з'являлася на публіці у чорних total look, що також суперечить правилам, яких вимагають від жителів Кенсінгтонського палацу. Темні вбрання королівські персони можуть одягати лише на траурні події. Чи, до прикладу, довжина сукні відповідала замірам "міні", а не королівським нормам "за коліно". Або ж Меган Маркл оголювала плечі під час світських виходів.



Меган Маркл у чорних total look / Pinterest

Якщо гуляти, то по-американськи

Члени королівської сім'ї, особливо британської, вважаються ще тими консерваторами. Якщо б їхнє життя попросили описати двома словами, то Меган запропонувала б словосполучення "не можна", а Кейт – "так прийнято". Однак, якщо герцогиня Кембриджська дотримується установ, то Сассекська жити за ними аж ніяк не хоче. Саме тому за 4 місяці до пологів вагітна дружина принца Гаррі вирішила влаштувати гучне, але водночас приватне свято, з нагоди народження майбутнього малюка. В Америці таку вечірку називають baby shower, але в Британії її проведення вважається моветоном.

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Меган Маркл у Нью-Йорку / Pinterest

Розкішна передпологова вечірка

В лютому Меган Маркл прилетіла до Нью-Йорка, аби в колі найближчих подруг провести таке святкування. Кажуть, що подарунки від зіркових гостей були оформлені у зелено-блакитних кольорах, після чого фанати пліткували, що Меган народить хлопчика. На вечірці були присутні такі знаменитості: Серена Вільямс, Амаль Клуні, Джессіка Малруні, Маркус Андерсон та інші. Ні британцям, ні Єлизаветі ІІ такий жест не сподобався, тим паче, вартість американського святкування оцінили в суму з п'ятьма нулями.

Питання коштів для колишньої зірки Голлівуду, напевне, здається чимось далеким і недосяжним, адже витрати сміливо можна назвати захмарними. До прикладу, на ту ж саму вечірку до дня народження малюка герцогиня Сассекська не пошкодувала пів мільйона доларів! Ви лише уявіть, у суму розміром понад 500 тисяч доларів британці оцінили кількаденний візит дружини принца Гаррі до Нью-Йорка.

До королівського прайсу входили очікувані та логічні витрати: переліт до США на приватному літаку, що обійшовся мінімум у 125 тисяч доларів в одну сторону, оренда люксового номера у готелі, де одна ніч оцінюється у 75 тисяч доларів, а також фуршетні столи, оренда фешн-ресторану та охорона, які разом коштували близько 200 тисяч доларів.

І все би нічого, baby shower відбувся, Меган Маркл щасливо повернулася до нового дому, однак корінних британців зацікавило, з чиєї кишені оплачувалися розваги новоспеченої герцогині. Адже, як відомо, життя британської королівської сім'ї забезпечують саме жителі Великої Британії, які сплачують обов'язковий збір у казну. І тут Єлизавета ІІ зробила свій вихід – офіційно оголосила, що витрати на американську подорож її невістка покривала зі своїх заощаджень.

Екозахисниця чи все ж ні

Наступний комфортний політ молодої сім'ї вилився їм у ще більший конфлікт з шанувальниками з усього світу, адже, попри питання коштів, фанати зачепили тему екології. Як відомо, Меган Маркл ще та активістка, яка бореться за "життя" планети усілякими способами. Вона не їсть м'яса, не носить хутро, критикує тих, хто не піклується про "менших" братів і навіть народжувати більше, ніж двох дітей не планує. За словами її чоловіка принца Гаррі, перенаселення теж нашкодить планеті. Однак у той момент, коли Елтон Джон чекав її та принца Гаррі у Ніцці, Меган найменше думала про екологію.

Без зайвих докорів сумління королівське подружжя відправилося до Франції на приватній джеті, політ якою коштує близько 24 тисячі доларів. Однак навіть не вартість збентежила блитанців найбільше, а забруднення середовища. Іноземні ЗМі вибухнули інформацією, що приватні джети викидають в атмосферу в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси. Останній, до слова, обійшовся б герцогам Сассекським у 250 доларів. Член парламенту від партії лейбористів Тереза Пірс заявила, що такі дії принца Гаррі та Меган Маркл "не відповідають їхньому публічному іміджу". І навіть ексохоронець принцеси Діани заявив, що, на його думку, молоде подружжя вчинили лицемірно.

Після хвилі критики Елтон Джон заступився за герцогів Сассекських, заявивши, що приватну джету для комфортного перельоту їм надав він. А також наголосив на тому, аби вони з маленьким Арчі приватно добралися до його будинку у Ніцці. "Для того щоб забезпечити їм необхідний ступінь захисту, ми і надали їм приватний літак. Знаючи про те, як для принца Гаррі важлива турбота про навколишнє середовище, ми подбали, щоб їх політ був вуглецево-нейтральним", – мовилося у заяві Елтона Джона.

I am deeply distressed by today’s distorted and malicious account in the press surrounding the Duke and Duchess of Sussex’s private stay at my home in Nice last week. pic.twitter.com/WjVRDSMX0z — Elton John (@eltonofficial) August 19, 2019

Любов до люксових брендів

Однак Меган Маркл полюбляє не лише комфортні мандрівки, але й гарне вбрання, через що також неодноразово поставала у центрі обговорень. До прикладу, за пів року вагітності герцогиня Сассекська витратила на одяг понад 630 тисяч доларів. Її гардероб поповнився сукнею від Oscar de la Renta за 10 тисяч доларів, платтям від Valentino за 11 тисяч доларів, пальтом від Sentaler за 2 тисячі доларів та іншими люксовими речами. Додамо, що улюблениця Єлизавети ІІ Кейт Міддлтон куди скромніше поводиться зі своїм одягом і під час останньої вагітності витратила на образи в чотири рази менше.



Меган Маркл в сукні від Oscar de la Renta / Pinterest

Проте і гардероб – це не останній пункт у wish-листі красивого життя Меган Маркл. Чимало коштів подружжя герцогів Сассекських витратило на ремонт та переїзд у новий будинок. У листопаді 2018 року стало відомо, що Меган з Гаррі мріють відділитися від інших членів королівської сім’ї, після чого Її Величність королева виділила їм будинок у Віндзорі. Однак резиденція, побудована у 1680-х роках, виявилася непридатною для проживання у ній сучасних королівських персон. Тому внук Єлизавети ІІ і його дружина одноголосно вирішили – великому ремонту бути!

Спершу подружжя обіцяло вкластися у 1,5 мільйона доларів, які виділялися для них з державного бюджету, а пізніше стало відомо, що їм знадобилося вдвічі більше грошей. Однак кошти на меблі вони таки взяли зі свого власного бюджету. Пізніше герцоги Сассекські найняли 20 офіцерів, які повинні були охороняти будинок. Ні для кого не секрет, що вони також також вимагали гідну оплату за свої послуги, а це близько 1 мільйона доларів на рік. Ці кошти також виділилися з суверенного гранту Єлизавети ІІ.

Легкий підхід американки до життя, яка хотіла жити "на широку ногу", спричинив ще один фінансовий бунт у британських серцях. Після цього Меган Маркл і принц Гаррі вирішили "притримати коней" і раціональніше витрачати незароблені ними кошти.

Любиш кататися, люби й саночки возити

Або: "любиш увагу, люби й життям своїм ділитися". Здається, такий меседж британці неодноразово посилали новій представниці королівської сім’ї. Адже Меган Маркл, попри те, що звикла бути в центрі подій, знає, що таке папараці та яке воно – життя знаменитості, – намагалася відгородити себе та свою сім’ю від зайвої уваги. Однак британці швидко нагадали, що їй навіть мріяти про таке зась!

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Запізніле представлення малюка Гаррі та Меган

За кілька тижнів до пологів герцоги Сассекські приголомшили заявою, що хочуть приховати народження сина Меган Маркл, розповівши про це кілька днів після його появи на світ. Така витівка одразу отримала відгук у репортерів та папараці. Ті заявили, що Меган і Гаррі змушені ділитися особистим життям, оскільки цього вимагає їхній соціальний статус. Цитуємо: "Громадськість має право знати про життя тих, хто фінансується в основному на їх податки. Ви або приймаєте це, або стаєте приватною особою".

Пізніше, 6 травня, стало відомо, що Меган Маркл народила первістка. Однак традиційний вихід з новонародженим до представників ЗМІ вона здійснила не в той самий день, а через дві доби.



Меган Маркл вперше вийшла до публіки з сином / Insider

Пізніше принц Гаррі з дружиною та сином переїхали до нового, нарешті облаштованого, будинку. Однак і тут не обійшлося без скандалу. В липні 2019 року подружжя заявило, що сусідам заборонено вітатися з ними, а також дивитися на їхнього сина, коли няні з ним гулятимуть.

Повний список заборон для сусідів принца Гаррі і Меган Маркл виглядав так:

– Не підходити і не намагатися заводити розмову, якщо ви побачили герцога і герцогиню;

– Говорити "Доброго ранку" у випадку, якщо герцоги самі до вас звернулися;

– Не пестити і не торкатися до собак королівського подружжя, навіть якщо тварини самі до вас підбігли;

– Не пропонувати вигуляти собак;

– Не просити подивитися на дитину Арчі;

– Не пропонувати свої послуги няні для Арчі;

– Не залишати в поштовій скриньці Фрогмор-котеджу ніяких послань або предметів.

Одна із британських письменниць гучно заявила, що їхні вимоги, як мінімум, дивні, оскільки суперечать правилам ввічливості та британській відкритості.

"Прізвисько" – її друге ім'я

Можливо, скоро знайдеться відчайдуха, який захоче написати книгу про гарячий норов та складний характер герцогині Сассекської. Адже протягом 2019 року в мережі неодноразово з'являлися новини, що Меган Маркл отримала "свіже" прізвисько від персоналу. Так, першим її псевдонімом у колі персоналу стало слово, яке походить від її імені, – Me-gain. В перекладі на українську це означає "я отримую". Таким чином персонал натякнув про надмірну амбітність Меган Маркл. Адже подейкують, що вона може відправити свої розпорядження працівникам палацу навіть о п'ятій годині ранку.

Також дружину принца Гаррі також називали "ураган Меган" і "герцогиня складна". Саме її надмірна вимогливість посприяла швидкому звільненню співробітників. Виявляється, вони просто не витримували складного характеру ексакторки. До слова, після народження Арчі Гаррісона у герцогів Сассекських змінилося щонайменше три няні.

Пізніше її ім'я опинилося у словнику сленгів. Воно стало частиною фрази з не найприємнішим значенням. Якщо вдатися у подробиці, то ім'я Меган Маркл мало таке визначення у словнику сленгів: "різкий розрив відносин із людьми, які більше не принесуть вигоди". Під визначенням автори ідеї додали приклади використання цього "сленгу". До прикладу: "Вона "меганмарклила" своїх приятелів, коли стала відомою" або "Вона "меганмарклила" своїх сестер з Бронкса". Що означало "припинила спілкуватися після отримання ще більшої знаменитості".

А у вересні 2019 року Меган Маркл "нажила" собі ще одне прізвисько лише тому, що прийшла на турнір з тенісу своєї подруги, яка того дня отримала поразку. Фанати Серени Вільямс співставили її програш з присутністю Меган Маркл, тому назвали її "по-новому" – талісман невдачі.