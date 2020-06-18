Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре продемонструвала прихильницям чудовий літній образ, у якому виглядає неперевершено. Зірка позувала у легкій білій сукні та неймовірно красивими маками в руках.

На особистій сторінці Маші в інстаграмі з'явилося чарівне фото. Вона постала перед камерою усміхненою та щасливою, насолоджуючись моментом.

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча зображена на світлині, тримаючи у руках велику білу вазу із красивими червоними маками. Якраз настав той період, коли ці квіти цвітуть.

Єфросиніна позує у легкій білій сукні в підлогу. Вона має вільний крій, а знизу прикрашена вишивкою з квітковим орнаментом. Волосся знаменитість вклала легкі локони, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках з коричневою помадою на губах.

"Іноді просто потрібні квіти", – коротко підписала кадр Маша.



Маша Єфросиніна у довгій білій сукні / Instagram / @mashaefrosinina

У коментарях підписники жінки зазначають, що вона неймовірно вродлива і, як завжди, виглядає неперевершено.