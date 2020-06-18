У довгій білій сукні та з маками в руках: Маша Єфросиніна зачарувала мережу літнім образом
Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре продемонструвала прихильницям чудовий літній образ, у якому виглядає неперевершено. Зірка позувала у легкій білій сукні та неймовірно красивими маками в руках.
На особистій сторінці Маші в інстаграмі з'явилося чарівне фото. Вона постала перед камерою усміхненою та щасливою, насолоджуючись моментом.
Читайте також У бузковій блузці та вкорочених штанах: Маша Єфросиніна похизувалася літнім образом
Образ Маші Єфросиніної
Телеведуча зображена на світлині, тримаючи у руках велику білу вазу із красивими червоними маками. Якраз настав той період, коли ці квіти цвітуть.
Єфросиніна позує у легкій білій сукні в підлогу. Вона має вільний крій, а знизу прикрашена вишивкою з квітковим орнаментом. Волосся знаменитість вклала легкі локони, а на обличчі зробила макіяж в природних відтінках з коричневою помадою на губах.
"Іноді просто потрібні квіти", – коротко підписала кадр Маша.
Маша Єфросиніна у довгій білій сукні / Instagram / @mashaefrosinina
У коментарях підписники жінки зазначають, що вона неймовірно вродлива і, як завжди, виглядає неперевершено.