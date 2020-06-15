Британська королева за час карантину не виходила на публіку, щоб убезпечити себе та чоловіка Філіпа від COVID-19. Але офіційне святкування 94-го дня народження, яке щороку відбувається у другу суботу червня, вона пропустити не хотіла.

Єлизавета II народилась 21 квітня, але це свято вона зазвичай проводить в колі сім'ї. А от британський народ, згідно з традицією, завжди може привітати її в офіційний день народження королеви у другу суботу червня. Щороку перед Букінгемським палацом відбувається пишний парад, а публіка радо вітає свого монарха, який разом із сім'єю завжди спостерігає за дійством з головного балкону палацу.

Цікаво Від Єлизавети ІІ до голлівудської дружини принца Гаррі Меган: як ви знаєте королівську сім'ю

Цього ж року пандемія коронавірусу внесла свої корективи у плани королівської сім'ї, то останні кілька місяців Єлизавета II з чоловіком принцом Філіпом перебувають у заміській резиденції Лондона – Віндзорському замку. Там же і відбулось скромне святкування за участю солдат 1-го батальйону Валлійської гвардії. Мініпарад пройшов у вузькому колі згідно з дотримання усіх карантинних норм і соціальної дистанції, а сама королева спостерігала за всім у маленькому шатрі.

94-річна іменинниця обрала для виходу бірюзове пальто і капелюх, а під низ одягнула світлу сукню у квітковий принт. Ніжний образ доповнювали білі рукавички, перли на шиї і вухах, а також традиційні чорні туфлі і сумочка. Єлизавета II була в хорошому настрої та була неймовірна рада вийти на публіку, хоч і в таких складних умовах.

Для перегляду усіх фото і відео – гортайте праворуч:

Варто додати, що Велика Британія наразі перебуває на 5 місці за кількістю офіційно хворих на коронавірус. В країні зафіксовано майже 296 тисяч людей з коронавірусом, з яких 41 тисяча людей померли.