Довічне ув'язнення за аборт: в штатах Америки прийняли резонансний закон – зірки протестують

В американському штаті Джорджія прийняли "закон про серцебиття", який забороняє жінкам робити аборти на терміні більше, ніж шість тижнів. Губернатор штату, республіканець Брайан Кемп 7 травня підписав закон, який набере чинності 1 січня 2020 року. Натомість в Алабамі підготували також закон про заборону переривання вагітності, але набагато жорстокіший. Читайте подробиці у матеріалі LifeStyle 24.

З початку 2019 роки "закони про серцебиття" були прийняті в декількох американських штатах: Міссісіпі, Кентуккі, Огайо, Джорджії, а в Алабамі він відрізняється особливою жорстокістю до прав жінок. Законодавці в ряді інших штатів, в тому числі в Теннессі, Міссурі, Південній Кароліні, Флориді, Техасі, Луїзіані та Західній Вірджинії розглядають аналогічні ініціативи.

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АЛАБАМА:

"Жінок каратимуть за аборт навіть в разі зґвалтування чи інцесту"

Що відомо: Сенатори американського штату Алабама ухвалили законопроект про заборону абортів на будь-якому терміні вагітності. За такий законопроект проголосували 25 осіб, проти були лише шестеро. Про це пише BBC. Винятками можуть стати лише деякі обставини, при яких є загроза життю матері.

Лікарів можуть ув'язнити до 99 років за процедуру аборту

Закон стане кримінальним злочином класу А. За нього лікарів можуть засудити до 99 років за фактичне проведення процедури і до 10 років тюремного ув'язнення за спробу переривання вагітності. Додамо, що при цьому жінку, що робить переривання вагітності, не притягатимуть до кримінальної відповідальності.

Наразі документ має підписатися губернатором-республіканцем Кей Айві, яку ЗМІ називають противницею абортів.



"Я маю довіряти вашій гвинтівці, але ви не можете довірити мені мою ваг*ну" / Instagram / @youcant_seeme_

ДЖОРДЖІЯ:

"Закон проти абортів дозволяє карати жінок і лікарів на довічне ув'язнення і навіть смертною карою"

Що відомо: 7 травня 2019 року губернатор Брайан Кемп підписав законопроект про "серцебиття" який криміналізує аборт на терміні вагітності від шести тижнів. За законом, плід всередині матері вважатиметься фізичною особою, а аборт – навмисним вбивством, за яке можуть покарати на довічне ув'язнення і навіть смертною карою. Про це пише видання Vox.

Що буде, якщо жінка зробить аборт за межами штату?

Жительку Джорджії, що зробить аборт за межами штату, звинуватять у змові з метою вбивства, і покаранням стане тюремне ув'язнення терміном до 10 років. Таке покарання не уникнуть й ті, хто допомогли жінці поїхати на аборт.

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"Довірте мені моє тіло": реакція на закони про заборону абортів

На вулиці вийшли активісти з протестами у костюмах з серіалу "Розповідь служниці", у якому розповідається про те, як в майбутньому влада військових контролює репродуктивні функції жінок, здатних народжувати.



Жінки виходять на протести у костюмах з серіалу "Оповідання служниці" / Getty Images

"Чоловіки не знають про жіноче тіло нічого, крім того, що їм від нього треба"

Член Палати представників США від демократів Олександрія Окас-Кортес сказала, що при шеститижневому терміні вагітності затримка може становити близько двох тижнів. Відтак жінка, у якої затримка, може навіть не знати, що вона вагітна.

6 тижнів вагітності = два тижні затримки. Чоловіки, які пишуть такі закони, нічого не знають про жіноче тіло, крім того, що їм від нього треба. Не так уже й рідко, що у жінки затримка, але вона не вагітна,

– заявила Окас-Кортес.



“6 weeks pregnant” = 2 weeks late on your period.



Most of the men writing these bills don’t know the first thing about a woman’s body outside of the things they want from it. It’s relatively common for a woman to have a late period + not be pregnant.



So this is a backdoor ban. https://t.co/xWd9GAj51b — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 8 мая 2019 г.

"Відмовтеся від сексу, поки не повернемо тілесну автономію"

Голлівудська акторка Алісса Мілано закликала всіх жінок відмовитись від інтимних стосунків.

Наші репродуктивні права знищуються. Допоки жінки не мають законного контролю над своїм тілом, вони не можуть ризикувати вагітністю. Приєднуйтесь до мене, не займайтеся сексом. Я закликаю до #SexStrike,

– заявила Алісса Мілано.

Не залишилася й осторонь акторка Еван Рейчел Вуд, яка запропонувала ввести обов'язкову вазектомію для чоловіків, звернувшись й до тих, хто підтримує заборону на аборти.