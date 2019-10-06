Довіряти не можна ревнувати: Потап розповів, що думає про оголені знімки Насті Каменських

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Потап і Настя Каменських
Потап і Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Український продюсер і репер Олексій Потапенко (Потап) зізнався, що думає про відверті знімки, які публікує його дружина Настя Каменських у соціальних мережах.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" Потап розповів, що йому подобаються звабливі фотосесії своєї дружини і він є впевненим у міцному коханні з Каменських.

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"Я чоловік впевнений. Не в собі, в своєму коханні... Мені подобаються її відверті фотографії, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається. І як чоловікові теж. Я знаю, що вона дуже гарна жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся щоранку. Вона навіть вранці красива", – відповів продюсер.

 

Але інколи, як не приховує Потап, він ревнує дружину. Єдине, що не подобається артисту – це коли Насті Каменських доводиться цілуватися з іншими задля проб і зйомок.

Мені єдине, що не подобається – коли вона цілується з акторами дуже багато, якщо знімається в якомусь кіно, або якщо йдуть проби, мені дуже небагато цей ... Але слухайте, ну якщо ми одне одного кохаємо, то, чого вже одне до одного чіплятися, якщо вона артистка,
– заявив чоловік.

 

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських?

Потап і Настя Каменських тримали інтригу щодо їхнього роману та тільки в день весілля зізнались, що таки мають романтичні стосунки. 23 травня репер опублікував новий кліп "Константа", в якому постав з коханою в образах наречених. Вже ввечері зірки обмінялись клятвами біля вівтаря.

Розкішна церемонія пройшла у ресторані поблизу Києва. На урочисте свято зіркові наречені запросили ледь не весь український шоу-бізнес, зокрема, Катю Осадчу і Юрія Горбунова, Дмитра Ступку з дружиною Поліною, Надю Дорофєєву та Володимира Дантеса, "Позитива" з дружиною, Камалію і мільярдера Мохаммада Захура, Вєрку Сердючку, Руслана Квінту з дружиною ді-джеєм Nana, Ірину Горову, Юрія Нікітіна та Ольгу Горбачову.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Настя Каменських Потап Потап і Настя
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