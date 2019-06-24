Доводилося співати через біль: Євгенія Власова про наслідки важкої недуги, яку пережила

Українська виконавиця Євгенія Власова лише зараз почала повертатись в шоу-бізнес після хвороби, про яку досі воліє не розповідати. Але про важкі випробування, що були пов’язані з її вокалом, вона все ж поділилась в мережі.

На своїй сторінці в Instagram 41-річна Власова залишила відеоролик, на якому показала репетицію перед концертом в Херсоні. Вона виконувала пісні "О тебе" і "Я буду". Але допис, який вона залишила під ролик, розчулив всіх шанувальників.

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Ще 3 місяці тому, займаючись вокалом, я просто зупинялася і ридала... Не могла співати, доводилося співати через біль... Тепер я прошу тих, хто сьогодні опустив руки з тієї або іншої причини... Дорогу осилить той, хто йде!

– звернулася артистка до всіх, хто потребує підтримки.

Що відомо про здоров'я Євгенії Власової?

У 2010 році співачка перенесла важку операцію, пов'язану з онкологічним захворюванням. Тоді ж вона надовго зникла зі сцени і в кінці листопада 2017-го року знову потрапила в лікарню. Причиною цьому стали наслідки хірургічного втручання і хіміотерапії, через що зірці зробили чотири складні операції.

Тоді лікарі не давали жодних прогнозів щодо її здоров'я, але після 2 тижнів лікування Євгенія Власова таки зуміла вийти з вкрай складного стану. Наразі вона поступово повертається до творчості та звичного життя загалом.