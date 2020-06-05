Прима-балерина Національної опери України у свої 38 років продовжує вражати світову публіку пластикою та легкістю. Проте Катерина Кухар зізналася, що вона хоче піти зі сцени популярною та бажаною. Зірка не виключає того, що може наважитися на третю вагітність та залишити балет після декрету.

Сенсаційне зізнання знаменитість зробила під час інстаграм-шоу Олі Полякової "Правда чи дія". Співачка зізнається, що у своїх ефірах постійно бореться з ейджизмом в українському шоу-бізнесі. Проте Катерина Кухар зауважила, що професія балерини надзвичайно складна й виснажлива, тому танцівники, за бажанням, можуть відправитися на пенсію вже у віці 37 років.

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Балерина наголосила, що людське тіло має свій "термін придатності". Вона буде орієнтуватися виключно на свою фізіологію, проте хоче залишити велику сцену бажаною та знаменитою. Зірка не виключає того, що причиною фінального рішення може бути її третя вагітність та декрет, з якого вона вже не повернеться до балету.

Мені б хотілося піти зі сцени, поки я ще затребувана, красива, яскрава, недоступна зірка. Може, я піддамся своєму чоловікові і дозволю йому відправити мене в декрет і зробити мені ще одного малюка,

– зізналася Катерина Кухар.

Попри те, що балерині вже 38 років, вона розповіла, що в українських та закордонних супермаркетах їй часто не продають алкоголь, адже тендітна та мініатюрна знаменитість виглядає, як підліток.

Нагадаємо, що Катерина Кухар одружена з партнером по сцені Олександром Стояновим. Пара обвінчалася п'ять років тому, проте офіційний шлюб зареєструвала лише минулоріч. Причиною такого кроку 2015 року були релігійні переконання родичів коханого. Зараз подружжя виховує двох дітей – сина Тимура від першого шлюбу Катерини та спільну доньку Настю.