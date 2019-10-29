"Дракула": в мережі з'явився перший трейлер екранізації культового роману

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Кадри з фільму "Дракула"
Кадри з фільму "Дракула" / Корреспондент.net

BBC та Netflix опублікувати трейлер до спільного проєкту – мінісеріалу про графа Дракулу. Він матиме лише 3 епізоди, у яких головну роль зіграє данський актор Клас Банг.

Мінісеріал "Дракула" знятий за мотивами роману Брема Стокера. Сценаристами стали Марк Гатісс та Стівен Моффат, які відомі, як ідейники "Шерлока" з Бенедиктом Камбербетчем. Крім Класа Банга, який з'явиться в образі графа-кровопивці, у серіалі знімалися Джон Хеффернан, Доллі Веллс, Джонатан Аріс і Джоанна Сканлан. 

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Дія картини починається в 1897 у Трансільванії, в замку графа Дракули. У трейлері часто з'являються монахині, тому можна припустити, що більшість сцен серіалу відбуватимуться в католицькій церкві чи жіночому монастирі.

Серіал Дракула
Кадр з фільму "Дракула" / L`OFFICIEL  

Раніше актор Клас Банг зазначав, що робота над таким харизматичним, розумним та звабливим персонажем хвилююча, проте дуже знакова для його кар'єри. Прем'єра телесеріалу відбудеться вже взимку.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
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