"Дракула": в мережі з'явився перший трейлер екранізації культового роману

BBC та Netflix опублікувати трейлер до спільного проєкту – мінісеріалу про графа Дракулу. Він матиме лише 3 епізоди, у яких головну роль зіграє данський актор Клас Банг.

Мінісеріал "Дракула" знятий за мотивами роману Брема Стокера. Сценаристами стали Марк Гатісс та Стівен Моффат, які відомі, як ідейники "Шерлока" з Бенедиктом Камбербетчем. Крім Класа Банга, який з'явиться в образі графа-кровопивці, у серіалі знімалися Джон Хеффернан, Доллі Веллс, Джонатан Аріс і Джоанна Сканлан.

Читайте також: "Корона" 3 сезон: Netflix представив нові постери біографічного серіалу

Дія картини починається в 1897 у Трансільванії, в замку графа Дракули. У трейлері часто з'являються монахині, тому можна припустити, що більшість сцен серіалу відбуватимуться в католицькій церкві чи жіночому монастирі.



Кадр з фільму "Дракула" / L`OFFICIEL

Раніше актор Клас Банг зазначав, що робота над таким харизматичним, розумним та звабливим персонажем хвилююча, проте дуже знакова для його кар'єри. Прем'єра телесеріалу відбудеться вже взимку.