Драма продовжується: Суспільне розглядає Данилка, як представника України на Євробаченні-2019

Андрій Данилко і справді може представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2019, що пройде у Тель-Авіві. Про це заявила Олександра Кольцова. Але не без "але". До 10 березня НСТУ має провести переговори з співаком, адже і він виступав у Росії. Епопея триває.

Скандал із Євробаченням, здається, вщухне ще не скоро. Адже щойно відмовились ледь не всі учасники Нацвідбору, руку допомоги простяг Андрій Данилко, котрий зазначив, що готовий поїхати на Євробачення-2019. Таке рішення видалось реальним НСТУ.

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У ході прес-конференції член правління НСТУ Олександра Кольцова заявила, відповідаючи на запитання журналіста, чи може Данилко взяти участь у пісенному конкурсі в 2019 році.

До 10 березня Андрій Данилко може зробити пропозицію Національній компанії. Але, ми чекаємо наступного витка обговорення в суспільстві, чи має право Андрій Данилко, у якого є концерти в Росії, їхати від України вдруге,

– заявила Кольцова.

Раніше, Андрій Данилко проінформував громадськість про своє рішення.

Якщо всі відмовляться, можливо, я дістану свої старі лати, нашарую зірку і поїду рятувати!,

– зазначив артист.

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Чому в Україні виник скандал навколо Євробачення-2019?Після перемоги MARUV у фіналі Євробачення-2019 постало питання чи підпише Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) фінальний договір про представлення України в Ізраїлі. Представників Суспільного мовлення обурило те, що співачка гастролює у Росії і має заплановані концерти у квітні в Санкт-Петербурзі та Москві.

Також права на пісню Siren Song, з якою співачка виграла у фіналі Нацвідбору та мала з нею їхати на міжнародний конкурс, належать російській компанії Warner Music Russia.Співачка оприлюднида умови договору НСТУ, де висловила своє обурення. 25 лютого після кількох годин перемовин угоду все ж не підписали. MARUV зазначила, що причиною непідписання контракту були не російські гастролі, від яких вона була готова відмовитись, а зовсім інші умови договору, які вона вирішила не називати.

Після цього в українському шоу-бізнесі постало питання, хто ж відправиться на головний конкурс Євробачення в Ізраїлі у травні цього року. Де-юре, відправитись на Євробачення в Тель-Авів повинен був жіночий музичний колектив Freedom-Jazz, оскільки вони отримали друге місце під час підрахунку голосів суддів та глядачів. Однак колектив відмовився від участі. Після цього у НСТУ повідомили, що звертатимуться до гурту KAZKA, а якщо нічого з цим не вийде, то одним з варіантів може бути відсутність України на цьогорічному конкурсі Євробачення-2019. Зрештою, НСТУ прийняло рішення, про те, що від України цьогоріч ніхто не їде.